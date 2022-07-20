日月光董座張虔生：期許攜手成大讓城市感動、國家驕傲

國立成功大學今（20）日在具有時光意義的格致堂舉辦110年度名譽博士授予典禮，由成大校長蘇慧貞授予日月光（3711）董事長張虔生名譽博士學位，表彰其率領日月光集團為台灣半導體封裝測試領域的長足貢獻；張虔生致詞時表示，對成大的校訓「窮理致知」感同身受，期許未來雙方互動可以更密切、更深化，一起攜手讓城市感動，讓國家驕傲。

成大校長蘇慧貞指出，在半導體產業中，尤其是對於封裝製程領域，張虔生董事長的重大貢獻與創新突破，是全世界所有頂尖學術單位所嚮往的目標；張虔生洞察先機，成功帶領團隊將銅打線技術導入量產，建立業界標準，塑造全新的里程碑，曾獲國際半導體設備材料產業協會頒發SEMI卓越貢獻獎，在專業能力上備受肯定，具有傑出成就。

日月光董事長張虔生說，成功大學作育英才無數，此刻獲頒名譽博士學位深感榮幸與珍惜，回首日月光創立之初的願景是讓客戶滿意、讓員工幸福，成為建國利民的企業，而所有員工為了達成這個目標不敢有絲毫懈怠，特別感謝成大在技術創新、人才培育等各方面給日月光莫大的幫助。

張虔生強調，研究、創新人才是提升競爭力核心條件，他希望未來成大優秀的師生與日月光能攜手創造台灣半導體封測第一個正式榮景，同時他也提及今年是他的母親張姚宏影的百歲冥誕，因此獲得此榮譽別具意義，並感謝親愛家人與親密的夥伴的參與與祝福，「你們的鼓勵一直是我心中的原動力。」

張虔生畢業於國立台灣大學電機工程學系，隨後赴美國伊利諾理工學院工業工程學系取得碩士學位，1984年於高雄楠梓加工出口區設廠創立日月光公司，為國際間的半導體業者提供專業的IC封裝服務。

日月光成立初期，雖立即面臨動盪的市場環境，但張虔生不畏時局艱難，不但未削減規模，反而迅速領導日月光同仁致力開發高品質的表面黏著式邏輯晶片封裝，並進一步投資擴大產能建立市場利基，此策略一舉讓日月光超越競爭對手，成為今日全球最大規模封裝大廠，及市場價值最高的半導體封裝測試專業廠商。