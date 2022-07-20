快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

恩智浦與鴻海宣布合作開發新一代車用平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦半導體（NXP）執行長Kurt Sievers（左）今日與鴻海集團董事長劉揚偉簽署合作備忘錄，共同開發新一代智慧聯網車用平台。圖/NXP提供
恩智浦半導體（NXP）執行長Kurt Sievers（左）今日與鴻海集團董事長劉揚偉簽署合作備忘錄，共同開發新一代智慧聯網車用平台。圖/NXP提供

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日宣布與鴻海集團（2317）簽署合作備忘錄，共同開發新一代智慧聯網車用平台。

這項合作案，鴻海集團將運用恩智浦車用技術產品組合以及長年累積的安全和資安專業知識，推動電氣化和連接及安全自動駕駛領域的汽車架構創新與平台解決方案。

雙方強調，此次合作奠基於雙方最初以恩智浦i.MX應用處理器與軟體定義無線電Mercury平台為基礎的數位電子座艙合作夥伴關係。

雙方這次擴大策略合作的核心，首要重點是鴻海新電動車（EV）平台，將整合恩智浦系統專業知識與廣泛的電氣化產品組合，包含恩智浦S32系列處理器到用於電動汽車應用的類比產品。

其次是運用恩智浦S32域控制器與區域控制器系列處理器進行網關和車輛網路控制的連接創新、並將合作關係拓展至智慧汽車門禁領域，包括以藍牙低功耗（Bluetooth Low Energy；BLE）和超寬頻（ultra-wideband；UWB）為基礎的解決方案。

第三大重點則是安全自動駕駛，以恩智浦領先業界的雷達解決方案，進一步深化在安全自駕方面的合作，在各種汽車應用中，恩智浦也將提供軟硬體支援，並運用其全面的第三方生態系統資源，協助鴻海開發新產品。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海看見當前車輛產業面臨到的顛覆性挑戰和創新潛力，資通訊產業的專業知識能力，未來將在車輛產業扮演關鍵角色。恩智浦長期累積的汽車領域專業知識和領導地位，其創新產品以及對安全、資安和品質的高度關注，為我們今天宣布的合作奠定基礎。

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示，很高興今天能與鴻海攜手合作，支援其進軍汽車領域的強大企圖心，並共同迎接新一代智慧聯網汽車的挑戰與機遇，特別是能協助鴻海推出新電動車平台。汽車產業必須變得更快速、更高效，恩智浦很高興能延伸擴展其技術產品陣容，實現電氣化、新世代架構、智慧汽車門禁系統等領域的發展。

恩智浦 鴻海 半導體

延伸閱讀

影／鴻海攜手恩智浦 開發車用平台

鴻海攜手恩智浦 開發新一代車用平台

強強聯手 鴻海攜手恩智浦開發新一代車用平台

鴻海入股紫光，劉揚偉有何盤算？「台灣DRAM教父」高啟全：鴻海半導體若要往前走，確實需要別人幫忙

相關新聞

談美晶片法案限制 曹興誠：台廠很會賺錢不會造成影響

美國晶片法案19日在美國參議院通過程序投票，後續還要由交由參議院進行全院表決，通過最終版本，法案才算正式定案，針對此事，...

鴻海攜手恩智浦 開發新一代車用平台

鴻海（2317）與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體今（20）日共同宣布簽署合作備忘錄。雙方將攜手開發下一代智慧聯網車用...

小米進軍全新筆記型電腦領域 首款二合一筆電正式登台

小米今天宣布持續在台灣市場打造強大智慧家庭生態圈，讓消費者能輕鬆地享受創新科技，首度進軍全新筆記型電腦領域，在台正式推出...

台積電10億美元公司債 完成定價

台積電（2330）今（20）日公告，公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd. 完成美金10億元無擔保主順...

成大授予日月光董座張虔生名譽博士

日月光集團董事長張虔生獲成大授予名譽博士學位，今日舉行授予典禮，表彰其率領日月光集團為台灣半導體封裝測試領域的長足貢獻。...

日月光董座張虔生 獲頒成大名譽博士

封測龍頭大廠日月光（3711）集團董事長張虔生今（20）日獲頒成功大學名譽博士學位。張虔生致詞時表示，研發創新的人才，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。