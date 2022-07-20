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小米進軍全新筆記型電腦領域 首款二合一筆電正式登台

聯合報／ 記者鄒秀明╱台北即時報導
小米首度進軍全新筆記型電腦領域，推出旗下首款2 in 1筆記型電腦產品—Xiaomi Book S 12.4''。圖／小米提供
小米首度進軍全新筆記型電腦領域，推出旗下首款2 in 1筆記型電腦產品—Xiaomi Book S 12.4''。圖／小米提供

小米今天宣布持續在台灣市場打造強大智慧家庭生態圈，讓消費者能輕鬆地享受創新科技，首度進軍全新筆記型電腦領域，在台正式推出旗下首款2 in 1筆記型電腦產品—Xiaomi Book S 12.4"，瞄準用戶對於更高生產力的需求，以輕盈強悍的效能以及筆電、平板二合一的多功能，開創行動生產力的全新時代。

Xiaomi Book S 12.4"以高效能、長續航滿足用戶對生產力的追求，同時提供多種使用模式，讓用戶可依照需求，隨心所欲的切換筆電模式、畫布模式及平板模式；連接選購的Xiaomi Book S 12.4" Keyboard，簡單磁吸式連接就能讓Xiaomi Book S 12.4"輕鬆變身，用戶可於筆電模式中提供完整的筆記型電腦體驗；另外搭配選購的Xiaomi靈感觸控筆，讓用戶盡情地在畫布模式中繪畫、書寫或塗鴉。

台灣小米表示，輕巧便攜的Xiaomi Book S 12.4"專為行動工作型態的新時代而設計，採用堅固耐用的鋁鎂合金機身，僅720g的輕量及8.95mm的纖薄，讓用戶可隨身攜帶。此外，機身側邊提供多種插槽，用戶可使用USB-C連接埠進行充電以及輸出顯示訊號到4K Ultra HD顯示器，也配有3.5mm耳機插孔、記憶卡插槽，在多功能介面下拓展更多的使用可能性。

Xiaomi Book S 12.4"售價新台幣20995元，將於8月1日開賣，即日起至7月31日止於小米商城mi.com、小米之家33間實體門市，以及其他指定電商通路陸續開放預購。

 

小米 筆記型電腦

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