台積電10億美元公司債 完成定價

台積電（2330）今（20）日公告，公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd. 完成美金10億元無擔保主順位公司債定價。

台積電說明，相關美元計價公司債是依據2021年2月9日董事會決議：「核准於不高於美金45億元之額度內，為本公司百分之百持有之海外子公司TSMC Global募集無擔保美金公司債提供保證，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求」。

依據說明，發行總額為美金10億元整，依發行期間之不同分為5年期美金4億元整及10年期美金6億元整，每張面額美金貳拾萬元整，超過部分為美金壹仟元之整倍數。

至於發行價格，依發行期間之不同分為5年期以面額99.951%發行及10年期以面額99.124%發行，分為5年期及10年期，依發行期間之不同分為5年期固定年利率4.375%及10年期固定年利率4.625%。