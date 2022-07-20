成大授予日月光董座張虔生名譽博士

日月光集團董事長張虔生獲成大授予名譽博士學位，今日舉行授予典禮，表彰其率領日月光集團為台灣半導體封裝測試領域的長足貢獻。張虔生董事長致詞時表示對成大的校訓「窮理致知」感同身受，期許未來雙方互動可以更密切、更深化，一起攜手讓城市感動，讓國家驕傲。

今日授予典禮由成大校長蘇慧貞主持並授予日月光董事長張虔生名譽博士學位。蘇慧貞表示，在半導體產業中，尤其是對於封裝製程領域，張虔生的重大貢獻與創新突破，是全世界所有頂尖學術單位所嚮往的目標。

蘇慧貞說，張虔生洞察先機，成功帶領團隊將銅打線技術導入量產，建立業界標準，塑造全新的里程碑，曾獲國際半導體設備材料產業協會頒發SEMI卓越貢獻獎，在專業能力上備受肯定，具有傑出成就。

蘇慧貞指出，人才是一切創新的基礎，日月光和成大工學院從2012年展開封裝技術的人才培育及相關研發產學合作，同一年亦在成大成立日月光講座教授、獎學金等，致力孕育人才，為產學雙方創造多贏。蘇慧貞進一步表示，成功大學去年啟動全臺第一所智慧半導體及永續製造學院，也非常感謝日月光的參與，成為我們重要的企業夥伴，和成大研發團隊共劃具前瞻性與全面性的嶄新合作。

張虔生致詞表示，成大學作育英才無數，此刻獲頒名譽博士學位深感榮幸與珍惜。張董事長說，日月光創立之初的願景是讓客戶滿意、讓員工幸福，成為建國利民的企業，而所有員工為了達成這個目標不敢有絲毫懈怠，特別感謝成大在技術創新、人才培育等各方面給日月光莫大的幫助。張虔生董事長對成大校訓感同身受，在技術革新一日千里之時，他期許所有員工都能實踐相同精神，引領突破、開創新局。

張虔生指出，研究、創新人才是提升競爭力核心條件，他希望未來成大優秀的師生與日月光能攜手創造台灣半導體封測第一個正式榮景，同時他也提及今年是他的母親張姚宏影的百歲冥誕，因此獲得此榮譽別具意義，並感謝親愛家人與親密的夥伴的參與與祝福，「你們的鼓勵一直是我心中的原動力。」