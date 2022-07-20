摩根士丹利保守看雲端半導體 砍信驊目標價

摩根士丹利（大摩）指出，雲端半導體一級客戶的訂單削減已開始，他們在庫存建構方面變得更加保守，類似於2018年下半年的低迷時期，重申對雲端半導體、載板、記憶體保守看法，其中將信驊（5274）目標價從2,182元降至1,700元。

大摩指出，雲端資本支出正在放緩，自第3季開始，訂單調整可能快於預期，尤其是高庫存的零組件和新平台，訂單調整正蔓延至多個核心客戶，在庫存建構方面變得更為保守。

大摩認為，半導體供應鏈目前市況紛雜，供應方面的確存在不確定性，尤其是PMIC和乙太網控制器，然而第3季的訂單調整幅度遠大於供應緊繃的負面影響。目前的調整模式看起來與2018年下半年的低迷情況非常相似。