日月光董座張虔生 獲頒成大名譽博士

封測龍頭大廠日月光（3711）集團董事長張虔生今（20）日獲頒成功大學名譽博士學位。張虔生致詞時表示，研發創新的人才，更是提升競爭力的核心條件，希望成大優秀的師生可與日月光攜手，再創台灣半導體封測另一個盛世榮景，成大與日月光，共同讓城市感動、讓國家驕傲。

張虔生表示，日月光集團創建之初，也有一個願景，那就是希望成為讓客戶滿意、員工幸福、益國利民的國際企業，為能達此目標，持續努力，不敢絲毫懈怠。感謝成大一直以來，不管在技術創新、人才培育等各方面，給予日月光莫大的幫助，我們是密不可分的夥伴關係。

張虔生說，從2012到2022年雙方合作的經費，至少達9,700萬元，尤其學校新近成立的半導體學院，將負起培養我國半導體產業，尖端人才的重責大任，誠摯希望我們未來的合作互動，能更密切與深化。

張虔生說，半導體封測關鍵技術的進展一日千里，日月光未來能否在市場保持領先的地位，最重要的，在於技術能否持續突破與創新，因此日月光同仁必須實踐「窮理致知」的精神，才可能突破技術瓶頸，開創新局。

張虔生表示，日月光一路走來，兢兢業業，回想起來，從1984年創立初期，和媽媽、弟弟洪本以及幾十位員工辛苦打拼，發展至今，已成為全世界規模最大，市場價值最高的半導體封裝測試專業廠商，在全球各地設立不同的策略據點，包括台灣、美國、歐洲、亞洲、非洲等地，集團旗下超過10萬名員工，為全球300多家重要客戶提供專業服務。

張虔生強調，我們堅守回饋社會的初心，在綠色製造，節能減碳、生態保護，及老人長照諸多面向，發揮企業責任。努力的成果也獲得國內外各界的肯定，從2016年開始，連續6年獲得道瓊永續指數 (DJSI) 「全球半導體及半導體設備」產業領導者的肯定，這在全世界的半導體業，是首創的紀錄，也是日月光全體同仁對社會永續承諾，最具體的實踐。