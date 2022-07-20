美系外資一個月出兩篇報告 宏達電站上各均線、月漲4成
宏達電（2498）在VR的布局獲外資肯定，美系外資在短短一個月連出兩篇報告，先是看好在企業高端市場的競爭力，最新報告則是稱讚在教育領域的發展，重申中立評等，目標價為76元，不過，在樂觀情境中則是上看181元；宏達電今（20）日收在59.7元，上漲1.6元，漲幅2.75%，股價站上各均線。
宏達電在去年曾衝達97.3元的價格，之後股價回跌，今年初的高價為88.4元，但在6月20日則是下滑至42.1元，之後股價往上走高，今日收復5日線，盤中高點曾達61.5元，終場收在59.7元，統計一個月來，股價上漲17.6元，漲幅達41.8％，主是受惠於元宇宙的題材。
美系外資在7月4日的報告中首度將宏達電納入追蹤個股，給予中立評等，目標價76元，主要是看好宏達電在B2B高階市場的競爭優勢，同時預估在產業最好的情況下，股價有望可上看181元。
繼首評宏達電後，相距僅兩個多星期，美系外資再度出具宏達電的報告，這次主要看好宏達電在虛擬實境(VR)教學、學術應用領域的滲透率擴大，強調宏達電上半年在兩岸拿下12個教育專案，遠超出去年同期僅2個專案。
美系外資看好宏達電第4季的營運動能，維持宏達電中立評等，目標價維持76元，美系外資認為，宏達電切入B2B市場，客戶黏著度高，有助擴展垂直產業領域，如果再搭上VR產業起飛，股價有機會上看181元。
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