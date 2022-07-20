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自製衛星「獵風者」 加強颱風預報能力

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
獵風者計畫主持人林辰宗（中）20日指出，該衛星會透過海面反射數據，能算出現在相當缺乏的海面風場資料，能加強颱風預報、海象觀測的能力。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
獵風者計畫主持人林辰宗（中）20日指出，該衛星會透過海面反射數據，能算出現在相當缺乏的海面風場資料，能加強颱風預報、海象觀測的能力。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

第2顆台灣自製衛星「獵風者」組裝完成，預計明年第一季就能發射升空！科技部部長吳政忠20日表示，隨著《太空發展法》通過、旭海火箭成功升空與該衛星組裝完成，「台灣正邁進太空元年」；獵風者計畫主持人林辰宗指出，該衛星透過海面反射數據，能算出現在相當缺乏的海面風場資料，加強颱風預報、海象觀測的能力。

台灣的太空元年

科技部部長吳政忠表示，「今年是台灣太空產業元年」，包括通過《太空發展法》、規劃行政法人國家太空中心與旭海火箭成功升空。他進一步說，太空預算從前年24億增加到36億，預計明年更會超過50億，都再再顯示「台灣太空產業要真正的起飛」。

他說，隨著特斯拉創辦人馬斯克啟動「星鏈計畫」（Starlink），已發射超過2千顆衛星。吳政忠指出，雖然台灣目前衛星都致力於遙測與氣象，沒有注意到通訊衛星，但通訊衛星已形成無所不在的網路商機，尤其在地面上的應用上，台灣更不能缺席，盼企業與商界一同投入，「打造台灣太空產業的新世紀」。

更精準的颱風預報

林辰宗表示，獵風者計畫本來是台美合作衛星計畫之一，但後續遇到美方經費無法確定的狀況，決定自製「全球衛星系統反射訊號接受儀」（GNSS），所以才有「獵風者」衛星的誕生。該衛星將負責觀測風向，透過蒐集海面反射的訊號，並進一步推算海向與風速。

他說，此為台灣第2顆自製衛星，台灣就設計了10項關鍵元件與技術，有超過20家台灣廠商與學術單位參與，自製部分高達82%。林辰宗指出，現在該衛星已經完成組裝，後續進行震動，分離等各項測試，預計將於明年第一季發射。

中央大學大氣系教授楊舒芝表示，傳統衛星容易受到雲霧影響，常常缺乏海面風場資訊。而獵風者衛星能透過GNSS反射訊號，取得海面風場數據，進一步搭配地面雷達的資料，應用於強降雨與空汙檢測，並更精準掌握颱風的結構與強度，增強預報的精準度。

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太空 颱風 火箭

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