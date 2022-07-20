美晶片法補助排除對陸投資 經長：台積新廠都在台美日

美國參議院預計本週開始就晶片法案進行辯論，其中條款指若企業獲補助在美設廠，擬在一段時間內，禁止該企業擴大在中國大陸投資。經濟部長王美花今（20）日受訪表示，台積電（2330）均是在美、日新設廠，其餘的先進製程都是在台灣做這個相關的未來的這個開發。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）週一表示，白宮支持在法案中設置強而有力的「護欄」，限制獲得美國520億美元半導體製造補助的公司，加強對中國的投資。

王美花說，法案尚未定案，如果朝向這個方向，那麼台積電在美國、日本新設廠，其餘先進製程都在台灣開發，那這個就是因為整個臺灣在相關的供應鏈、人才、還有相關的基礎設施、還有配套等等，都是最適合讓先進製程持續在台灣發展。

至於台積電是否受惠得到更多訂單？王美花說，按照台積電確實在台灣仍有擴廠計畫。