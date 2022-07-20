MSI Creator Awards 2022得獎名單揭曉

2022年微星（2377）MSI Creator Awards獲獎名單近日正式出爐！今年3D動畫類的最佳 3D 視覺特效，由台灣本土數位藝術創作者鄭家濬，以具有蒸氣龐克風格的3D影像「Telescope workshop 望遠鏡工作坊」打敗全球各國參賽者而獲獎。由全球創作者領導品牌MSI微星科技舉辦多年並獲得全球創作者熱愛的MSI Creator Awards是為了表揚世界各地最具創意和傑出的創作者而生，獎項除了三個類別：平面設計、3D創作與影片製作之外，今年還額外增設MSI特別獎以及最佳人氣奬，讓更多的創作都有機會得到青睞。

「我們很開心也很榮幸地從上千件全球各領域創作者作品中看見不同面向的烏托邦世界，MSI Creator Awards的理念就是要提供創作者一個創作及揮灑的平台，為這個漸趨朝向元宇宙邁進的社會注入更多的創作能量。感謝所有參與者在這次競賽中所付出的時間和精力，希望各位在未來創作的領域中繼續勇往直前。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

談及作品創作初衷，鄭家濬表示：「起初這個作品只是一張高中時畫的圖，今年我在整理房間時發現了這張圖片，於是他給了我靈感，如果用3D重新創作可能是很有趣的，所以以這張圖片為基底，重新用Cinema4d創造這個藝術作品」。

從以前就很喜歡蒸氣龐克風格的鄭家濬，作品通常帶有工業或機械的元素，他強調，這張作品在講述一個位於郊區的望遠鏡工坊，一個老男人工作了一輩子成立了這間店鋪，以及他是如何透過經驗成為這個時代最好的工匠，對他來說這間店就是全部，不過他仍舊保有夢想，也許是造出世界上最大的望遠鏡，希望觀看者透過這張照片，可以想像出背後的故事及世界觀。

深耕電競市場的微星，近年積極拓展創作者商機，已連續3年舉辦MSI Creator Awards，以表揚世界各地最具創意和傑出的創作者，獎項包括三個類別：平面設計、3D創作與影片製作共9個獎項，優勝者將獲得微星最新的Creator系列筆電、桌機、顯示卡或螢幕，總價值超過3萬5000美元。

除了既有最佳平面設計、最佳意象臨摹、最佳視覺效果、最佳3D動畫、最佳劇本創作、最佳3D特效、最佳短片、最佳特效、最佳影片剪輯9個獎項外，微星今年同時從所有投稿中遴選出最能彰顯MSI品牌精神的MSI特別獎，以及最佳人氣奬。