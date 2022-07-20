快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近半年最新七都平均薪資數據大公開 高雄罕見超車台中

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
比薪水指出，觀察2022年上半年薪資統計結果可發現，七都裡僅有兩個城市-台北與新竹的平均薪資高於全國各縣市平均薪資，而按照平均薪資的高低排行則是：新竹＞台北＞新北＞桃園＞台南＞高雄＞台中。 圖／比薪水提供
比薪水指出，觀察2022年上半年薪資統計結果可發現，七都裡僅有兩個城市-台北與新竹的平均薪資高於全國各縣市平均薪資，而按照平均薪資的高低排行則是：新竹＞台北＞新北＞桃園＞台南＞高雄＞台中。 圖／比薪水提供

薪資查詢平台《比薪水》公布2022平均薪資落點，統計2022年1月到6月近半年內所收到的薪資情報，全國各縣市平均薪資為41,111元，與主計處上月所公布的經常性薪資46,570元相比，相差了5,459元。

根據比薪水的統計發現，台灣六都平均薪資，分別為台北平均薪資42,464元、新北平均薪資40,909元、桃園平均薪資40,885元、台中平均薪資35,956元、台南平均薪資39,262元、高雄平均薪資36,586元。以及台灣薪資最具指標性的新竹，平均薪資 為50,163元。

比薪水指出，觀察2022年上半年薪資統計結果可發現，七都裡僅有兩個城市-台北與新竹的平均薪資高於全國各縣市平均薪資，而按照平均薪資的高低排行則是：新竹＞台北＞新北＞桃園＞台南＞高雄＞台中。

比薪水分析，這次調查發現，過去經常在七都平均薪資排行中墊底的高雄，在這2022年上半年度薪資報告裡，少見的有了薪資上的成長，且超越台中平均薪資。針對此結果，許多人會想，是否與台積電到高雄設廠有關，但比薪水表示，這需要長期的觀察。

比薪水指出，目前高雄超車台中薪資的狀況僅在2022年上半年度的報告中看見，若是長期都有此趨勢，再來討論高雄薪資成長的關鍵因素較為合理，不過光是台積電落腳高雄消息釋出，確實已為高雄求職市場帶來了變動，科技產業的公司都必須拿出聰明的條件來留住未來可能流失的人才。

此外，比薪水還發現，七都的高薪公司清單出爐，不難觀察到有八成都是科技相關產業，從近年穩坐高薪龍頭的半導體業，到軟體服務、電腦、電子與相關產業，都在高薪公司情單中可見身影。舉凡跟科技、資訊產業有關聯，薪資都有著一定的水準，而從近期公布的上市上櫃非主管值平均薪資統計來看，年薪前20名也幾乎都是半導體相關產業。

但除了科技相關產業外，像是電商、銀行也都有公司入榜，比薪水建議求職者可以參考入榜公司的產業，平均薪資顯示的是該間公司的薪資水平，此外也可以瞭解該產業的薪資是有機會具有競爭性的，求職者可以從這個角度切入，去尋找適合自己的產業與工作。

比薪水還指出，當所在地的人口與工作機會都多的時候，薪水成為一間公司是否具有競爭力的關鍵，從各地的高薪公司清單可見，除了雙北與新竹，各地突破該地平均薪資高薪公司都不超過 五 間，而其中雙北相加就有 11 間，甚至還有更多隱藏的高薪公司沒機會被公佈。

比薪水提醒，建議求職者在找工作前，可以多瞭解類似公司的薪資落點，才有機會獲得最具競爭力的薪水！正處缺工時代的現今，公司、企業也都瞭解人是公司重要的資產，求職者們也要更明白自己在市場的身價，才不會委屈了自己。

上述薪資報告統計範圍為2022年1月1日至2022年6月30日，全台勞工自主回報於《比薪水》的薪資情報數據，合計共有21,594筆有效薪水資料。

薪資 薪水

延伸閱讀

高雄鐵皮倉庫傳火警濃煙直竄天際 大量電器付之一炬

影／群島共振！2022臺灣文博會在多元觀點裡共振出島嶼動能

柯志恩民調落後陳其邁43個百分點 柯團隊：跟4年前情形一樣

高雄海產店房東要收店面 熟客買下整棟續租

相關新聞

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

時序已步入7月，不禁讓許多求職者、工作者驚嘆：「 2022 年居然都過完一半了！」在疫情升溫的環境下，大家的生活節奏多多...

近半年最新七都平均薪資數據大公開 高雄罕見超車台中

薪資查詢平台《比薪水》公布2022平均薪資落點，統計2022年1月到6月近半年內所收到的薪資情報，全國各縣市平均薪資為4...

陸系手機品牌 下半年不旺

全球智慧手機市場上半年景氣冷颼颼，陸系品牌廠更是潰不成軍，下半年旺季不旺也幾乎成為定局，市場僅期盼蘋果iPhone 14...

美晶片法案／帆宣漢唐接單 恐受影響

美國擬限制獲得美方補助赴美設廠的半導體廠十年內不得在大陸進行特定投資，英特爾、台積電、三星等大廠大陸新投資將受阻，將使得...

美推晶片法案 NAND廠「撿到槍」

美國擬對獲得美方補貼在美設廠的半導體業者設限，要求十年內不得在大陸進行特定投資。三星正積極爭取美國補貼設廠，美方此舉將使...

顯卡延後上市 板卡廠：未必是壞事

市場傳出，輝達將「RTX 40」系列新顯卡大部分產品延後到2023年上市，使得板卡廠原本期待新品下半年上市激發買氣的期待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。