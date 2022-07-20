近半年最新七都平均薪資數據大公開 高雄罕見超車台中

薪資查詢平台《比薪水》公布2022平均薪資落點，統計2022年1月到6月近半年內所收到的薪資情報，全國各縣市平均薪資為41,111元，與主計處上月所公布的經常性薪資46,570元相比，相差了5,459元。

根據比薪水的統計發現，台灣六都平均薪資，分別為台北平均薪資42,464元、新北平均薪資40,909元、桃園平均薪資40,885元、台中平均薪資35,956元、台南平均薪資39,262元、高雄平均薪資36,586元。以及台灣薪資最具指標性的新竹，平均薪資 為50,163元。

比薪水指出，觀察2022年上半年薪資統計結果可發現，七都裡僅有兩個城市-台北與新竹的平均薪資高於全國各縣市平均薪資，而按照平均薪資的高低排行則是：新竹＞台北＞新北＞桃園＞台南＞高雄＞台中。

比薪水分析，這次調查發現，過去經常在七都平均薪資排行中墊底的高雄，在這2022年上半年度薪資報告裡，少見的有了薪資上的成長，且超越台中平均薪資。針對此結果，許多人會想，是否與台積電到高雄設廠有關，但比薪水表示，這需要長期的觀察。

比薪水指出，目前高雄超車台中薪資的狀況僅在2022年上半年度的報告中看見，若是長期都有此趨勢，再來討論高雄薪資成長的關鍵因素較為合理，不過光是台積電落腳高雄消息釋出，確實已為高雄求職市場帶來了變動，科技產業的公司都必須拿出聰明的條件來留住未來可能流失的人才。

此外，比薪水還發現，七都的高薪公司清單出爐，不難觀察到有八成都是科技相關產業，從近年穩坐高薪龍頭的半導體業，到軟體服務、電腦、電子與相關產業，都在高薪公司情單中可見身影。舉凡跟科技、資訊產業有關聯，薪資都有著一定的水準，而從近期公布的上市上櫃非主管值平均薪資統計來看，年薪前20名也幾乎都是半導體相關產業。

但除了科技相關產業外，像是電商、銀行也都有公司入榜，比薪水建議求職者可以參考入榜公司的產業，平均薪資顯示的是該間公司的薪資水平，此外也可以瞭解該產業的薪資是有機會具有競爭性的，求職者可以從這個角度切入，去尋找適合自己的產業與工作。

比薪水還指出，當所在地的人口與工作機會都多的時候，薪水成為一間公司是否具有競爭力的關鍵，從各地的高薪公司清單可見，除了雙北與新竹，各地突破該地平均薪資高薪公司都不超過 五 間，而其中雙北相加就有 11 間，甚至還有更多隱藏的高薪公司沒機會被公佈。

比薪水提醒，建議求職者在找工作前，可以多瞭解類似公司的薪資落點，才有機會獲得最具競爭力的薪水！正處缺工時代的現今，公司、企業也都瞭解人是公司重要的資產，求職者們也要更明白自己在市場的身價，才不會委屈了自己。

上述薪資報告統計範圍為2022年1月1日至2022年6月30日，全台勞工自主回報於《比薪水》的薪資情報數據，合計共有21,594筆有效薪水資料。