七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

時序已步入7月，不禁讓許多求職者、工作者驚嘆：「 2022 年居然都過完一半了！」在疫情升溫的環境下，大家的生活節奏多多少少都有所改變，相信許多人的求職、轉職計畫也因著疫情而有所影響，深怕跳槽、轉職錯方向，加薪不成反造成收入的減少那就不好了。

繼6月1日台灣證交所公布台灣上市上櫃企業的薪水，讓大眾有機會了解上市上櫃公司的員工平均薪資後，薪資查詢平台《比薪水》則不僅公布台灣七都平均薪資，就連在各城市中，公司平均月薪資高於該地平均薪資的公司名單也全出爐。

根據比薪水調查，新竹平均薪資50,163元，超越該地平均薪資的公司有五間，分別是MTK聯發科技（2454）平均薪資84,991元、友達光電平均薪資59,743元、工研院平均薪資58,275元、TSMC台積電平均薪資55,991元、力成科技平均薪資51,533元。

台北平均薪資42,464元，超越該地平均薪資的公司有十間，分別是和碩平均薪資53,541元、Wistron緯創資通平均薪資53,148元、花旗銀行平均薪資51,958元、資策會平均薪資50,470元、ASUS華碩電腦平均薪資50,119元、中國信託銀行平均薪資48,965元、玉山銀行平均薪資48,763元、仁寶電腦平均薪資48,429元、SHOPEE蝦皮購物平均薪資48,293元、CTCI中鼎平均薪資47,087元。

至於新北平均薪資40,909元，超越該地平均薪資的公司有一間，為Wistron 緯創資通平均薪資53,774元。

桃園平均薪資40,885元，超越該地平均薪資的公司有四間，分別是台達電平均薪資60,200元、廣達電平均薪資53,390元、日月光中壢廠平均薪資45,688元、欣興電子平均薪資42,246元。

台南平均薪資39,262元，超越該地平均薪資的公司有三間，分別是聯電平均薪資58,644元、台積電平均薪資53,927元、群創光電平均薪資48,468元。

高雄平均薪資36,586元，超越該地平均薪資的公司有一間，為日月光高雄廠平均薪資46,914元。而台中平均薪資35,956元，超越該地平均薪資的公司有四間。分別是台灣美光平均薪資65,488元、台積電平均薪資54,590元、友達光電平均薪資46,710元、SPIL矽品平均薪資40,665元。