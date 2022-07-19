台積電發債穆迪給Aa3評級 估今年營收破2兆元

全球信評機構標普今授予台積電（2330）子公司台積電全球即將發行的票據「AA-」長期發行評級，並指出票據由台積電提供無條件且不可撤銷的擔保，所得款項將用於一般公司用途。

同時間，另間全球信評機構穆迪，也授予台積電全球擬發行的優先無擔保債券「Aa3」評級，同樣是由台積電提供無條件且不可撤銷的保證，評級展望為穩定。

穆迪副總裁兼資深信貸官員Chenyi Lu說，「擬發行的債券，將改善台積電本已強勁的流動性和債務到期狀況，不會顯著影響其信用指標，是因為債務增加將被更高的收益和強勁的淨現金狀況所抵消」。

他補充，台積電的Aa3評級，得益於其在不斷增長的智能設備應用處理器市場中的技術領先地位。作為領先的代工服務提供商，該公司處於有利地位，可以擴展其在先進節點和知識產權技術套件方面的技術優勢，以滿足不斷提高的性能要求。

根據彭博19日引述知情人士透露，台積電正規劃銷售2批不同期限的美元債券發行，初始價格在票面利率設定，比美國國債高出150個基點，比5年期和10年期美國國債高出200個基點。

穆迪在報告中指出，預計台積電2022年營收將增長40%至新台幣2.22兆元。台積電穩健的營收增長將受到其先進製程晶片強勁需求的支撐，尤其是7奈米和5奈米，領先於競爭對手推出並獲得了可觀的市場份額。