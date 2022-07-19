資策會衍生新創 新捷能資訊搶攻電力共享經濟百億商機

環保議題重要性日益升高，世界各國紛紛宣示2050年以淨零碳排為目標。善用民間分散資源打造虛擬電廠、穩定電網，並協助企業碳盤查、實現碳中和、降低碳關稅，是國內能源轉型當務之急。為此，資訊工業策進會旗下數位轉型研究院衍生的新創公司｢新捷能資訊」今（19）日正式營運，以能源數據為核心，建立雲端輔助服務平台，有望成為台灣電力輔助市場最大的新創研發服務公司，電力共享經濟上看百億商機。

資策會聚焦「智慧能源」之高附加價值數位轉型技術，數轉院設立「能源數位化轉型」專責研究與技術研發團隊，將軟體技術貢獻於電力產業，強化台灣儲能資源與電網系統調度韌性，衍生新捷能資訊。

綜觀能源相關市場，新捷能資訊是目前在電力輔助服務市場唯一提供儲能AFC、調頻備轉、即時備轉及補充備轉等四項輔助服務的平台技術服務實績公司，吸引包括翰可國際、中華電信、震江、匯智、寶晶、泓德、錦華玻璃等7家合格交易者投入，市占率逾40%。

當前「穩定電網」和「電力輔助服務」技術需求高。目前新捷能資訊的重點業務「電力輔助服務」，透過調頻備轉、即時備轉及補充備轉等輔助服務方式，提高電網韌性，有效解決供電穩定、碳中和與綠電衍生議題；透過建立雲端輔助服務平台，提供電力調度平台、聚合調度技術、電力市場平台、儲能整合技術等服務，協助合格交易者介接電力交易平台服務，利用民間分散式能源參與電輔市場。