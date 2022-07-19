資策會衍生新創公司新捷能資訊搶電力共享經濟百億商機

能源議題日益重要，如何善用民間分散資源打造虛擬電廠、穩定電網，並協助企業碳盤查、實現碳中和、降低碳關稅，成為國內能源轉型當務之急。為此資策會數位轉型研究院衍生的新創公司－新捷能資訊股份有限公司於今（19）日正式營運，以能源數據為核心，建立雲端輔助服務平台，有望成為台灣電力輔助市場最大的新創研發服務公司，電力共享經濟上看百億商機。

數轉院院長林玉凡表示，團隊協助輔導逾10家電力用戶成功投入即時備轉輔助服務行列，開創新型智慧能源服務商業模式。而資策會助攻產業轉型，使得新捷能資訊研發團隊榮獲台灣電力與能源工程協會唯一「產業典範獎」殊榮，不僅協助打造亞洲首例AFC（儲能自動頻率控制）技術落地、參與台灣電力輔助服務市場，為電力市場自由化奠定基礎。

台灣2021年用電需求大增4.6%，高於經濟部能源局評估的2.5%；面對全球暖化以及碳中和議題，增加綠電需求，但也衍生日落後太陽能供應不足、傍晚用電第二尖峰問題，預估2025年後已無法單靠傳統機組補足，新捷能資訊總經理梁敏雄點出現今能源產業困境：「『穩定電網』已成燃眉之急，而『電力輔助服務』則是現階段維持電網穩定、安全的重要解方。」

新捷能資訊總經理梁敏雄領軍的研發團隊，早在2016年即投入電力調度計畫，累積逾10年的電力資通訊技術及5年以上輔助服務技術研發，團隊成員具備電力、資通訊及資安等領域專長，將提供電輔服務市場合格交易者包括規劃、建置、測試及上線等一條龍服務。

新捷能資訊的重點業務－電力輔助服務，是透過調頻備轉、即時備轉及補充備轉等輔助服務方式，提高電網韌性，有效解決供電穩定、碳中和與綠電衍生議題；透過建立雲端輔助服務平台，提供電力調度平台、聚合調度技術、電力市場平台、儲能整合技術等服務，協助合格交易者介接電力交易平台服務，利用民間分散式能源參與電輔市場。