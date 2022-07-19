群創攜跨產業聯盟夥伴 打造強韌供應鏈推升永續競爭力

面對全球氣候變遷加劇、公共衛生危機、區域衝突等國際事件，供應鏈面臨諸多無可抗拒的自然或人為風險，群創光電（3481）加入財團法人中衛發展中心輔導計畫，聯盟奇美醫院、東捷科技、新加坡商群豐駿科技（CarUX）4家公司，偕同參與經濟部工業局補助「韌性供應鏈體系輔導計畫」，此為首次台灣企業自主以「韌性供應鏈暨營運持續風險管理」為主軸的跨產業聯盟機制。

透過參與經濟部工業局補助計畫，群創與結盟夥伴合作建置系統化韌性風險管理聯盟模式，攜手打造跨產業的供應鏈風險聯防體系，以跨產業、跨領域，打造新思維的營運管理模式，建置完善、安全的韌性供應鏈聯盟網絡，並藉由e化智能系統讓「企業營運風險管理聯盟機制」成為永續經營的實際行動目標。

群創楊柱祥總經理表示，面對重大事件風險，群創不斷思考如何透過數位優化、數位轉型，也就是透過「智慧營運」使效益大幅提升，讓衝擊降到最低。

楊柱祥也指出，群創多年來進行各項營運衝擊分析及超前佈署預防策略，以致能在危機發生時，展現危機處理及快速復原的能量。因應產業環境丕變，企業應如何建立風險管理機制，快速整合供應鏈資源，都是考驗著企業面對挑戰的敏捷性與韌性，藉由這次建置『跨產業營運持續管理聯盟機制』，期望發揮跨產業企業風險管理的影響力，共創利益及共享永續供應鏈的經營環境。

中衛發展中心林進財總經理表示，中衛發展中心從以往協助產業建立中心衛星體系制度，到近年來積極協助產企業度過疫情衝擊，隨著疫情逐漸趨緩，期望透過本專案協助群創光電與供應鏈夥伴建立更緊密的持續營運合作體系，打造具備風險管控、敏捷應變之韌性供應鏈，塑造台灣產業的標竿範例。