快訊

直播／副指揮官人選懸而未決 指揮中心14時說明最新疫情

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

美設廠補助禁轉投陸 業界：英特爾三星影響大於台積

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

外電報導，美國晶片補助法案將在8月國會休會前爭取過關，其中根據美國參議院周二要辯論的新法案，獲得補貼在美建廠的半導體公司將被禁止擴大在中國大陸某些投資、限制將補助轉投到中國大陸，對此，業界認為，相關措施合理，畢竟美國補助主要是為了擴大當地的半導體生態，同時依據各大晶圓代工廠生產情況，估計英特爾與三星的影響大於台積電（2330）。

業界指出，財報數據顯示，近年大舉在中國大陸擴產投資來看英特爾與三星投資都不手軟，相對而言台積電中國大陸對母公司營收獲利貢獻佔比不到3%，主要生產在台灣。

業界也說，從這次中國大陸封控且仍零星在不同區域出現帶來影響來看，英特爾、三星都在投資人會議上坦言供應鏈不順外也造成庫存堆積，至於台積電方面雖有間接影響但估計相對有限。

數據顯示，台積上海營收去年占比僅約1%，上海與南京廠去年獲利約200億元在去年獲利超過5100億元而言，占比約3%。若以客戶總部所在區域區分，2021年中國大陸區域營收占比約一成，較2020年17%下降。北美營收則增至65%。

至於英特爾、三星除了近期在美國擴產或投資收購，近年也在中國大陸則分別擴充封測、NAND flash記憶體等，Gartner等分析數據顯示，三星集團去年半導體約逾730億美元，業界推估約30%來自中國大陸廠營收貢獻。另外，據英特爾財報2021中國大陸營收成長至211億美元以上仍居最大貢獻並在該年度營收占比約26%。

營收 台積電

延伸閱讀

美國晶片法案表決倒數 過不過關都是難題！台積電、三星和英特爾誰是贏家？

7/19【早晨財經速解讀】00900富邦特選高股息成分股全換 8月配息能站回15元發行價？美晶片法案今表決 台積電、英特爾最受惠?

英特爾計劃提高晶片價格 部分產品漲幅高達20%

美超級財報週 法人：台股先挑戰月線反壓

相關新聞

美國晶片法案表決倒數 過不過關都是難題！台積電、三星和英特爾誰是贏家？

根據路透社等多家媒體指出，美國國會預計在周二(19日)表決支持半導體製造的晶片法案，不過，這個法案可能修改為原先預計520億美元的縮減版。

早在年初就示警PC不妙！宏碁陳俊聖：榮景已過 一旦半導體反轉將動搖國本

晶片、半導體產業近來出現不少雜音，特別是在通貨膨脹、升息等影響下，需求已有明顯降溫之勢，熟悉半導體產業的宏碁董事長陳俊聖，日前也率先示警指出，PC爆發成長期的榮景已經過去了，未來半導體面臨挑戰，一旦產業反轉將會動搖國本。

傳打進蘋果Apple Watch供應鏈 聯發科否認

媒體報導，聯發科數據機（modem）晶片成功獲蘋果公司（Apple）新一代Apple Watch採用。聯發科對此澄清，「...

鴻海MIH研發電動車二速變速箱 明年制定標準模組化

鴻海推動的MIH電動車開放聯盟，積極切入動力系統（Powertrain）領域，工作小組鎖定研發二速變速箱的三合一EDU電...

通膨衝擊 電子業調整庫存

通膨浪潮席捲全球主要國家，進而引發全面性消費力減弱的效應，這波產業庫存修正潮持續擴大，且風暴逐步由下游消費產品向上游延伸...

日月光投資台灣 再砸千億

日月光集團持續加碼投資台灣，旗下日月光半導體上周在中壢投資300億元擴產之後，另一家封測子公司矽品昨（18）日也獲中科管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。