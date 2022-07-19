美設廠補助禁轉投陸 業界：英特爾三星影響大於台積

外電報導，美國晶片補助法案將在8月國會休會前爭取過關，其中根據美國參議院周二要辯論的新法案，獲得補貼在美建廠的半導體公司將被禁止擴大在中國大陸某些投資、限制將補助轉投到中國大陸，對此，業界認為，相關措施合理，畢竟美國補助主要是為了擴大當地的半導體生態，同時依據各大晶圓代工廠生產情況，估計英特爾與三星的影響大於台積電（2330）。

業界指出，財報數據顯示，近年大舉在中國大陸擴產投資來看英特爾與三星投資都不手軟，相對而言台積電中國大陸對母公司營收獲利貢獻佔比不到3%，主要生產在台灣。

業界也說，從這次中國大陸封控且仍零星在不同區域出現帶來影響來看，英特爾、三星都在投資人會議上坦言供應鏈不順外也造成庫存堆積，至於台積電方面雖有間接影響但估計相對有限。

數據顯示，台積上海營收去年占比僅約1%，上海與南京廠去年獲利約200億元在去年獲利超過5100億元而言，占比約3%。若以客戶總部所在區域區分，2021年中國大陸區域營收占比約一成，較2020年17%下降。北美營收則增至65%。

至於英特爾、三星除了近期在美國擴產或投資收購，近年也在中國大陸則分別擴充封測、NAND flash記憶體等，Gartner等分析數據顯示，三星集團去年半導體約逾730億美元，業界推估約30%來自中國大陸廠營收貢獻。另外，據英特爾財報2021中國大陸營收成長至211億美元以上仍居最大貢獻並在該年度營收占比約26%。