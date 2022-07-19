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西門子推出Symphony Pro 平台 擴展混合訊號IC驗證功能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

西門子數位化工業軟體近日推出Symphony Pro平台，是在原有的Symphony平台混合訊號驗證功能，進一步擴展，藉由強大、全面、直覺的視覺除錯能力，支援先進的 Accellera 標準化驗證方法學，比起傳統解決方案，生產力最多能提升 10 倍。

西門子表示，隨汽車、成像、物聯網、5G、運算與儲存應用，正在推動新一代SoC 對於類比與混合訊號內容的強勁需求。混合訊號電路日益普及，包括：在 5G 大規模 MIMO 無線電中將類比訊號鏈與數位前端（DFE）整合，雷達系統中的數位無線射頻取樣資料轉換器、將類比像素讀出電路與數位影像訊號處理作結合的影像感測器，或者使用先進的混合訊號電路向資料中心運算資源饋送更多的資料，以提供 PAM4 訊號等等。對於這些應用，混合訊號電路能減少功耗、面積與成本且不斷改善效能表現。

意法半導體影像事業部資深 CAD 經理 Stephane Vivien 表示，混合訊號功能驗證對專為成像和汽車業進行的複雜設計而言越來越重要。意法半導體參加Symphony Pro 早期採用計畫 ，原Symphony有先進的除錯功能並完美支援多層三明治配置，大幅提升了公司的生產力。公司期待 Symphony Pro 成為我們現在和未來混合訊號驗證項目的簽核解決方案。

西門子全新的 Symphony Pro 平台是以西門子 Symphony 與 Questa Visualizer 平台為基礎，將業界標準通用驗證方法學（UVM）及統一電源格式（UPF）所驅動的低功耗技術的快速部署擴展到混合訊號域，在統一環境中提供快速模擬效能，實現卓越的吞吐率與容量。

西門子數位化工業軟體IC驗證部門的資深副總裁 Ravi Subramanian 表示，我們的客戶目前在各種應用中迅速推進先進的混合訊號 SoC 設計，在此過程中，相應的 EDA 工具也必須要隨之創新。新的 Symphony Pro 結合了我們 AFS、Questa 和 Visualizer 的領先技術，協助客戶有利用統一的混合訊號驗證解決方案實現關鍵競爭優勢。

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