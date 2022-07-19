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去化顯卡庫存 傳輝達RTX 40系列中低階將延至明年推出

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

顯卡價格持續向下，市場傳出，晶片巨頭輝達（NVIDIA）為了去化市場上大量累積的RTX 30系列庫存，原先預定今年下半年推出的中階、入門款的RTX 40系列都會被延到2023年才推出。

在加密貨幣市場崩跌下，近期RTX 30系列顯卡通路價格不斷向下滑落，也讓市場不斷出現RTX 40系列將延後推出的聲音。

市場傳出，輝達今年下半年將只推出旗艦級的RTX 4090 顯卡，其餘中階、入門款的 RTX 4050、4060、4070、4080 都會被延期到2023年才會亮相。

由於RTX 4090旗艦級的定位，推出該款新卡並不會影響目前市面上RTX 30系列價格，若輝達延後推出，將有助紓解市場上龐大的RTX 30系列庫存。

顯卡因加密貨幣的崩盤，導致「礦主」縮手採買顯卡，加上「挖礦」最大應用乙太幣9月份面臨獎勵機制的轉換，以及RTX 40系列預定下半年推出等因素，一再打擊今年顯卡價格，導致溢價空間不再，在中國大陸市場顯卡通路均價已低於官方建議售價，平均降幅均超過一成以上。

市場甚至近期也傳出，連輝達官方都準備大幅調降RTX 30系列顯卡官方售價，包含RTX 3090 Ti 、3090及3080 Ti ，降幅最高達500美元。

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