不適應公司管理風格？三顧董座楊智惠辭職

三顧（3224）今（18）日晚間公告，董事長楊智惠辭去董座，原因是與公司管理風格不相適應，三顧將在近期召開董事會由全體董事推舉選任新任董事長。

三顧高層說明，楊智惠是基於其學術理想的堅持，但是三顧畢竟是掛牌上櫃公司，學術與產業之間路線取捨有時難以 盡善盡美，楊智惠選擇辭去董座，公司感到相當遺憾。不過，楊智惠雖然辭去公司董座，對於三顧子司樂迦再生科技公司，她仍將以專業經理人身份擔任執行長。

三顧公司成立於1998年9月，早期業務原本是代理電子零組件如工業電腦、伺服器/儲存器、PC周邊、網通、電源及無線通訊產品等，包括英業達、廣達、台達、鴻海、光寶、凌華、華泰電子及智邦科技等公司都曾是三顧的客戶。

但自2013年8月起新經營團隊進駐，三顧開始往「再生醫學」轉型發展，並曾在2017年4月和日本Cellseed公司合作再生醫學項目，想成立台灣第一間細胞層片製程中心，引進食道、軟骨修復與再生之技術。

此外，三顧也和台灣日立亞太公司合資成立樂迦再生科技公司，去年5月底完成 20 億元募資，寫下台灣新創生技公司近 15 年來，首輪籌資最大金額紀錄。這家公司將打造亞洲最大 CDMO（委託開發與生產）細胞製造廠，並由國際生殖再生醫學權威、前台大醫院院長何弘能擔任董事長。

2018年三顧在獲得國發基金投資後，三顧曾請來時任台大醫院院長何弘能出任董事，當時還在義大醫學院擔任副院長的楊智惠也加入董事會，後來因為樂迦再生科技公司成立，楊智惠並出任樂迦執行長，並在去年7月被三顧公司董事會進一步推舉為董事長。