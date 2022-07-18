網通品牌D-Link友訊加入「元宇宙標準論壇」

網通品牌D-Link友訊科技（2332）宣布，看好元宇宙將掀起的科技浪潮，加入「元宇宙標準論壇（Metaverse Standard Forum）」，成為全球第一個加入該論壇的網通品牌，要協助啟動元宇宙標準化，並搶進元宇宙商機。

近年元宇宙概念蓬勃發展，但各項軟、硬體規格不一，互不相容所造成的互通性問題，是迫在眉梢的待解難題。Meta、微軟、輝達、W3C及其他建構元宇宙概念的科技巨擘於6月宣布成立「元宇宙標準論壇」，並由輝達高層Neil Trevett 擔任論壇主席，台灣的元宇宙大廠宏達電（2498），也是創始會員之一。

近年元宇宙概念蓬勃發展，但各項軟、硬體規格不一，互不相容所造成的互通性問題，是迫在眉梢的待解難題。Meta、微軟、輝達、W3C及其他建構元宇宙概念的科技巨擘於6月宣布成立「元宇宙標準論壇」，並由輝達高層Neil Trevett 擔任論壇主席，台灣的元宇宙大廠宏達電，也是創始會員之一。

友訊執行長張家瑞表示，元宇宙的核心在於藉由沉浸式體驗，讓虛擬世界趨於現實的人機互動模式；元宇宙除是現實世界的3D模組外，更促進多元、開放的文化。元宇宙必須建立在開放標準的基礎上，彙集各種技術，才能充分發揮潛力；因此，共通性與持續性將是未來標準化的關鍵。

今年上半年友訊累積營收81.7億元，年增12.4%，友訊強調，元宇宙標準論壇可望促使元宇宙互通性加速發展；友訊也將依循論壇制定標準，持續提供可靠的元宇宙相關產品，搶進元宇宙商機。