快訊

陳佩琪臉書沈寂4個月為陳時中「重出江湖」 網炸鍋：餌吃太急了

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

網通品牌D-Link友訊加入「元宇宙標準論壇」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌D-Link友訊科技（2332）宣布，看好元宇宙將掀起的科技浪潮，加入「元宇宙標準論壇（Metaverse Standard Forum）」，成為全球第一個加入該論壇的網通品牌，要協助啟動元宇宙標準化，並搶進元宇宙商機。

近年元宇宙概念蓬勃發展，但各項軟、硬體規格不一，互不相容所造成的互通性問題，是迫在眉梢的待解難題。Meta、微軟、輝達、W3C及其他建構元宇宙概念的科技巨擘於6月宣布成立「元宇宙標準論壇」，並由輝達高層Neil Trevett 擔任論壇主席，台灣的元宇宙大廠宏達電（2498），也是創始會員之一。

近年元宇宙概念蓬勃發展，但各項軟、硬體規格不一，互不相容所造成的互通性問題，是迫在眉梢的待解難題。Meta、微軟、輝達、W3C及其他建構元宇宙概念的科技巨擘於6月宣布成立「元宇宙標準論壇」，並由輝達高層Neil Trevett 擔任論壇主席，台灣的元宇宙大廠宏達電，也是創始會員之一。

友訊執行長張家瑞表示，元宇宙的核心在於藉由沉浸式體驗，讓虛擬世界趨於現實的人機互動模式；元宇宙除是現實世界的3D模組外，更促進多元、開放的文化。元宇宙必須建立在開放標準的基礎上，彙集各種技術，才能充分發揮潛力；因此，共通性與持續性將是未來標準化的關鍵。

今年上半年友訊累積營收81.7億元，年增12.4%，友訊強調，元宇宙標準論壇可望促使元宇宙互通性加速發展；友訊也將依循論壇制定標準，持續提供可靠的元宇宙相關產品，搶進元宇宙商機。

元宇宙 友訊 輝達

延伸閱讀

遠傳攜手元智大學 打造5G雲端智慧校園

X-PITCH極限簡報大賽 11月高雄輕軌車廂舉行

走入醫療元宇宙 關渡醫院啟用VR醫療影像數據庫

元宇宙還能讓你興奮嗎？花花公子：我們來了

相關新聞

台積電再發綠債139億元 支應綠建築及綠色環保

台積電（2330）今（18）日公告，決議發行新台幣139億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保...

太多人收到「三竹謝小姐急事找」詐騙簡訊 三竹回應了

近期全球金融市場波動幅度較大，詐騙集團趁機作怪，假冒台股知名看盤系統廠商三竹資訊（8284）詐騙，據了解，其中又有最多人...

從美光、台積到三星 科技硬體前景明朗化

從三星電子公司7日公布的數據，足以窺知全球科技業將迎向什麼前景。這個南韓科技巨人第2季營收和營業利益數據顯示，下半年全球科技硬體產業處境艱難。

蘋果今秋擬發表採用新一代M2晶片MacBook Pro 廣達有喜

外電報導，蘋果公司可能在數月內發表M2系列晶片中的第二款和第三款晶片，採用M2 Pro和 M2 Max晶片的Pro筆電預...

智捷與關渡醫院合作 啟用全台第一座VR醫療影像數據庫

台北市立關渡醫院與智捷生醫今（18）日舉行聯合記者會，由前聯華電子榮譽副董事長宣明智代表智捷生醫捐贈「VR醫學影像資料庫...

矽品進駐中科虎尾園區建廠 第一期廠房訂2024年完工

日月光投控(3711)子公司國際封測大廠矽品精密今（18）日宣布，決定向中部科學園區虎尾園區承租4.5公頃土地興建新廠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。