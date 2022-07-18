蘋果今秋擬發表採用新一代M2晶片MacBook Pro 廣達有喜

外電報導，蘋果公司可能在數月內發表M2系列晶片中的第二款和第三款晶片，採用M2 Pro和 M2 Max晶片的Pro筆電預計最快今秋問世，可望為相關代工廠廣達（2382）營運增添動能，市場也看好，隨著蘋果新品推出加上廣達工廠出貨回復正常，蘋果第3季PC出貨量有機會挑戰宏碁（2353）、重回全球第四大PC廠。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果內部已積極安排M2 Pro和M2 Max晶片問世的時程表，這兩款晶片預估分別安裝在14吋及16吋的MacBook Pro，預計今秋或至少2023年初發表。

隨著蘋果新款MacBook Pro推出加上先前第2季因中國大陸封控遞延的需求，市場普遍看好，蘋果第3季Mac系列出貨量將較上季顯著回溫，並有機會重新奪回全球第四大PC廠的位置。

根據IDC日前報告顯示，宏碁儘管第2季出貨量年減19.2%、達500萬台，但依然擠下蘋果，上次宏碁超越蘋果為2020年第1季。至於蘋果出貨量則為480萬台、年減22.5%。

蘋果第2季意外落馬主要是因大陸華東地區封控和物流不佳的關係，導致出貨低於預期。由於蘋果MacBook主要代工廠為廣達，廣達上海廠在封控停工下，嚴重影響蘋果MacBook第2季出貨量。

廣達上海廠6月底已恢復正常生產，帶動單月筆電出貨520萬台、月增30%。但受先前封控影響，第2季筆電出貨總計達1,240萬台、仍季減約26%。

展望第3季，由於廣達第2季筆電出貨基期較低，加上第3季為傳統旺季，廣達預估第3季筆電出貨量相較第2季有雙位數增長。

目前MacBook代工廠包含廣達及鴻海（2317）集團，其中，廣達幾乎囊括所有MacBook高階系列訂單，入門款機種等則由廣達、鴻海分食。