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TPCA成立半導體構裝委員會 業界力挺

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

為了加深PCB與半導體的鏈結，TPCA（台灣電路板協會）成立半導體構裝委員會。在載板三雄欣興（3037）、景碩、南電的支持下，Intel、日月光、工研院、西門子等指標企業紛紛加入，期盼整合產、官、學、研的力量，建立載板與半導體間的技術與資訊交流平台，打造高階載板自主的生態系，為鞏固台灣半導體生態系的國際地位而努力。

隨著半導體產業的高速發展，製程上也走到物理極限，小晶片Chiplet、異質整合等後段先進封裝的突破為後摩爾時代下的發展動能，在此趨勢下IC載板扮演關鍵零組件的角色， TPCA因此於今年成立半導體構裝委員會，作為載板與半導體間的合作平台，首任召集人為景碩科技執行長、TPCA副理事長陳河旭擔任，副召集人為南亞電路板副總經理江國春及牧德科技董事長汪光夏，委員會成員涵蓋晶片、載板、封測、材料、設備、軟體、法人等領域，包括欣興、景碩、南電、Intel、日月光、西門子、牧德、台光、台燿、長興材料、東台、迅得等海內外大廠。

陳河旭指出，半導體構裝委員會將以四大策略建構載板的高階製造自主生態系，分別為鏈結國際先進技術、設備自主、材料在地化、成立低碳設備聯盟及培育高階人才。

IMPACT研討會是IEEE-EPS和IMAPS兩國際學會授權認可之研討會，會議規模僅次美國ECTC為亞洲最大的國際半導體構裝研討會，IMPACT榮譽主席、清大動機系講座教授江國寧表示，載板的技術革新是推動半導體發展的動力，期勉IMPACT與半導體構裝委員會有更深入的合作，彼此相輔相成為下世代先進技術超前部署。

半導體 欣興 景碩

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