矽品進駐中科虎尾園區建廠 第一期廠房訂2024年完工

日月光投控(3711)子公司國際封測大廠矽品精密今（18）日宣布，決定向中部科學園區虎尾園區承租4.5公頃土地興建新廠，加碼投資台灣，規畫在虎尾園區興建新廠，第一期土建將於今年第4季動工，2024年竣工生產，為虎尾園區高科技產業聚落發展貢獻一份力。

這也日月光集團旗下日月光半導體啟動中壢廠第二園區興建新廠，擴大車用、5G、高效能運算（HPC）及物聯網（IoT）晶片後段先進封測布局後，集團子公司另一項擴建新廠的行動，顯見目前半導體產業修正潮，仍擋不住業者看好半導體中長期仍持續成長，決定持續擴增產能搶商機的強烈企圖。

矽品今日正式拜會雲林縣縣長張麗善及團隊，雙方就建廠配合事宜展開深度會談。矽品行政長簡坤義表示，矽品精密以實際加碼投資台灣之行動，展現關鍵製造技術根留台灣之決心，此次扎根雲林未來發展核心，將擴展大中部地區產業版圖。

張麗善對矽品進駐虎尾園區投資案特別重視，並率一級主管團隊就建設、環保、消防、人才需求等層面對接討論建廠程序，同步啟動高效的行政作業流程，積極配合矽品進駐。

張麗薔表示，矽品落腳虎尾園區，將吸引更多上下游產業進駐，同步推升雲林整體的就業機會與經濟成長。

簡坤義表示，矽品此次進入中科虎尾園區，是經公司先期評估，為擴廠適合地點，且獲中科管理局盡全力協助解決相關進駐問題，又獲雲林縣政府承諾會積極配合建廠行政作業、促進地方產業發展，是促成此案重要關鍵。他強調；相信矽品的虎科廠將是雲林鄉親科技人的舞台，外漂的子女可以返鄉工作並與家人共享天倫。

矽品也承諾將為當地創造更多的就業機會、培育更多的半導體人才。

人力資源資深處長李森楠資表示，矽品視人才為成長重要引擎，人才培育上榮獲TTQS人才發展品質管理系統金牌與號稱人資界奧斯卡獎的國家人才發展獎，後續也將在當地尋求透過產官學研能量全力培育優秀人才，協助學子快速接軌半導體產業。

另外在友善職場方面，矽品支持同仁兼顧工作發展及家庭照顧，近期也特別提供「矽品養娃」育兒津貼補助，0-6足歲每名子女每月可補助NT$5,000元，若夫妻皆在矽品上班，還可同時申請補助，加上7月生效的生育獎勵金NT$3,600元，讓為養兒育女煩惱的同仁超有感，鼓勵員工放心生養、培育國家幼苗，也解決人口老化的國安問題。

李森楠表示，為讓孩子們有更美好的生活環境，綠建築與綠色工廠也成為矽品精密擴建廠房之新標配，致力永續轉型守護環境，將是留給孩子們最珍貴的禮物與祝福。