集邦：第3季面板稼動率估降至七成 季減7.3個百分點

由於終端品牌持續進行庫存調節，不僅造成面板需求疲軟，也導致面板報價持續下探。面板廠運營壓力的劇增，迫使顯示行業進行生產的管控，依據集邦科技（TrendForce）今（18）日發布「 LCD Gen5含以上大世代線生產報告」顯示，第3季稼動率（以玻璃投入片數計算）預期將滑落至七成，較第2季大幅減少近7.3個百分點。

台廠友達光電（2409）折舊攤提壓力雖小，但為因應市場的需求變化，其於第2季就已開始進行生產調節，第3季預期將持續執行該策略，整體稼動率落在五成；而群創光電（3481）則預期整體稼動將季減6.7個百分點。

TrendForce表示，過去兩年由於疫情影響，邊境管制與封控導致物流及人工的斷鏈，品牌為避免生產出貨受阻，從通路到零組件皆採超額備貨。但隨著物流運輸條件改善, 先前所備的物量已陸續到客戶指定倉庫或港口，然在疫情紅利消退的同時，加上終端銷售卻遭逢全球高通膨及俄烏戰爭等衝擊，造成庫存問題持續惡化，整體供應鏈各環節也進入紅色警戒。

由於這樣的情況不僅僅發生在單一應用別，因此稼動率下修的情形不管是在以生產筆電為主的Gen5，或是以生產大尺寸的液晶監視器（Monitor）和電視為主的大世代線都無一倖免。TrendForce指出，第3季Gen5至Gen7.5稼動率預期將降低7.7%至63.7%，Gen8至Gen10.5則將季減7個百分點至75%。其中，有九成以上比重用以生產電視的Gen10.5稼動率更是預期較前季將大幅滑落17.8個百分點，這也凸顯出電視面板第3季需求仍不樂觀。

就各面板廠而言，中國大陸面板廠因新廠的建置，折舊攤提的壓力相較其他面板廠嚴峻，再者縱觀尺寸較大的應用（電視、監視器面板及筆電）合計出貨來看，中國大陸面板廠市占率更是過半，因此在市場呈現下行趨勢時，其所受到的衝擊將明顯大於競爭對手。以中國大陸面板廠三大巨頭作為觀察，京東方（BOE）雖產能配置彈性大，但第3季整體稼動率仍不排除將下滑4個百分點；同時間，華星光電（CSOT）及惠科光電（HKC）不僅第三季舊廠將進行調節，新廠的爬坡速度也有所放緩，預估兩家面板廠整體稼動水位將分別季減13.3和7.4個百分點。

日系面板廠夏普（Sharp）成本相對處於劣勢，且其客戶集中度太高，主力品牌砍單，讓其庫存快速堆疊，因此宣布7月開始將對其位於日本的產線進行大規模降產，進而造成其第3季度整體稼動率將季減26.3個百分點達59.3%。韓系面板廠樂金顯示器（LG Display）則是因策略轉移，在LCD產能持續收斂後，預期與第2季維持相仿的稼動水位。

TrendForce指出，倘若面板廠不希望2023年初就面臨高庫存的風險，第四季理應維持低稼動以去化現有的面板庫存，因此預估第四季LCD Gen5含以上大世代線稼動率不排除將持續維持與第三季相仿的稼動水位。過往每當市場處於供過於求態勢時，減產都是最主要的應對措施。不過，未來在產能仍在擴張的趨勢下，品牌的庫存去化速度及全球政經走勢將會是影響未來顯示市場的關鍵要點。倘若市場狀況持續惡化，產業不排除將再一次面臨洗牌，掀起另一波併購潮。