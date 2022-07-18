汎銓7月27日召開上市前業績發表會
半導體材料分析廠商汎銓（6830） 將轉上市掛牌，並預計7月27日（星期三），召開上市前業績發表會。
依據汎銓說明，客戶群廣泛包含第一代、第二代、第三代半導體晶圓代工廠、IDM廠以及配合他們的設備商、材料商，還有上游的IC設計、光罩，下游的封裝、測試、載板、軟板、PCB等公司。主要係各產業製程研發及產品之成份分析、結構分析、製程缺陷分析、影像比對分析、電路異常定位分析、元素分析、鍍層膜厚微結構分析、縱深分析、橫截面分析，及表面分析等，透過高階電子顯微鏡等分析設備儀器，搭配自行研發之特殊分析技術工法，提供予客戶最高品質之專業分析報告。
汎銓指出，公司已是半導體產業不可或缺的關鍵成員，係材料分析產業之隱形冠軍、市占率過半，包括半導體先進製程關鍵材料-極紫外光(EUV)光阻、低介電係數材料(Low K)等，汎銓科技有能力在短短數小時內提供客戶正確的分析數據，協助縮短客戶的研發時程。多年來深獲全球主要國際知名半導體產業大廠的高度信賴與認可，成為客戶在研發分析領域的重要合作夥伴，更凸顯汎銓在半導體產業鏈上扮演「領航者」角色，具有舉足輕重的地位。
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