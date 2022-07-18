矽品精密進駐 中科虎尾園區土地出租率將達94.57%

科技部中部科學園區管理局核准半導體國際封測大廠矽品精密工業，在所轄虎尾園區租地4.5公頃擴建新廠。這也是中科虎尾園區最後一塊面積較大的事業專區用地，矽品進駐後，土地出租率將達94.57%。

中科管理局表示，矽品建廠土地已經定案確認在虎尾園區，有關投資額、營業額及員工數，公司仍在討論，定案後將會公布，可望帶動上下游產業磁吸效應，同步推升雲林及周邊縣市整體就業機會與經濟成長。

中科管理局表示，這項投資案為中科管理局長許茂新親自率領團隊，偕同矽品高層現場勘查協助解決進駐相關問題，終於促成矽品落腳中科虎尾園區。

許茂新表示，虎尾園區基礎設施已建構完善，供水供電無虞，交通網絡發達，南來北往便利，鄰近雲林科技大學、虎尾科技大學、中國醫藥大學北港校區、環球科技大學等高教學府，可滿足科技產業人才需求。

另有中科各園區及鄰近工業區可作為產業支援體系，因此向矽品公司大力推薦虎尾園區，也特別指示中科團隊盡全力協助解決後續進駐及建廠問題，終於促成矽品公司決定落腳虎尾園區。這也是中科虎尾園區最後一塊面積較大的事業專區用地，矽品進駐後，土地出租率將達94.57%。

矽品精密行政長簡坤義表示，此次公司以實際行動加碼投資台灣，展現關鍵製造技術根留台灣的決心，第一期土建將於今年第4季動工，為虎尾園區高科技產業聚落發展貢獻一臂之力，並將募集產、官、學、研各方能量，全力培育優秀人才。

中科管理局表示，中科虎尾園區以光學及生技產業上下游廠商為主，矽品精密的加入可望帶動區域半導體科技新產業聚落成型，未來也將持續深化在地產學合作，培育更多優秀學子驅動產業成長，為當地創造多贏利基。