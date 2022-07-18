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美系外資：Q2 PC庫存恐仍將攀升 還需2-3季來消化

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
美系外資出具報告指出，北美團隊通路訪查發現，原先PC僅有消費型筆電需求疲弱，現在發現連商用筆電也開始消減訂單，調整今年PC出貨量至年減11%。路透
美系外資出具報告指出，北美團隊通路訪查發現，原先PC僅有消費型筆電需求疲弱，現在發現連商用筆電也開始消減訂單，調整今年PC出貨量至年減11%。路透

美系外資出具報告指出，北美團隊通路訪查發現，原先PC僅有消費型筆電需求疲弱，現在發現連商用筆電也開始消減訂單，調整今年PC出貨量至年減11%。

外資表示，認為今年PC出貨量將進一步下滑。這與庫存水平的提高相結合，導致PC品牌之間的折扣和價格競爭加劇。

自2021年年中以來，消費型PC需求開始走弱，但商業需求一直保持堅挺。然而，外資預估，現在開始看到英業達（2356）的商用需求疲軟，英業達是惠普的商用NB ODM代工廠，可能會看到第三季度表現不如預期，這與過去傳統季節旺季不同。外資並認為，其他NB ODM對下半年前景的看法也變得更加保守。

此外，最近看到戴爾在第三季削減NB和顯示器面板的訂單，該外資團隊調查也顯示，2022年企業有刪減硬體預算的跡象，且「一旦看到第一次向下修正，通常會在增長預期觸底之前，再刪減兩到三次預算。」根據最新的調查結果，如果經濟狀況惡化，個人電腦預算最有可能被砍。因此外資認為，對今年全年PC出貨量3.04億台的估計，仍有下行空間，預估將年減約11%。

外資更是指出，現在焦點為PC品牌的製成品庫存，因為PC品牌的製成品總庫存在今第一季度攀升至創新高的148億美元，年增56%。這是從惠普（8424）、戴爾、聯想、宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）和技嘉（2376）等匯總的數據，這表明出市場需求疲軟，且通路在減少自己的庫存，現在美國通路庫存已正常化。

「PC品牌正在消化庫存。然而，這可能還需要2到3個季度來消化，因為終端需求仍然低迷，製成品庫存可能會在第二季繼續上升。」該外資說明，根據第1季的數據觀察，宏碁（2353）的庫存管理似乎優於華碩（2357）和聯想。

外資 NB

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