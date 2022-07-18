矽品投資975億進駐中科虎尾園區 助雲林躍升科技矽谷

科技部中部科學園區管理局今（18）日宣布，核准半導體國際封測大廠矽品精密工業，在所轄的中科虎尾園區租地4.5公頃擴建新廠。

矽品虎尾園區新廠預計投資975億元，產能滿載後年營業額預估可達354億元，員工人數2,800人，可望帶動上下游產業磁吸效應，同步推升雲林及周邊縣市整體就業機會與經濟成長。

中科管理局指出，這項投資案是中科管理局長許茂新親自率領團隊，偕同矽品高層現場勘查協助解決進駐相關問題，終於促成矽品落腳中科虎尾園區。

許茂新表示，虎尾園區基礎設施已建構完善，供水供電無虞，交通網絡發達，南來北往便利，尤其鄰近雲林科技大學、虎尾科技大學、中國醫藥大學北港校區、環球科技大學等高教學府，可滿足科技產業人才需求。

另有中科各園區及鄰近工業區，可作為產業支援體系，因此向矽品公司大力推薦虎尾園區，也特別指示中科團隊盡全力協助解決後續進駐及建廠問題，終於促成矽品公司決定落腳虎尾園區。

矽品精密行政長簡坤義表示，此次公司以實際行動加碼投資台灣，展現關鍵製造技術根留台灣的決心，第一期土建將於今年第4季動工，為虎尾園區高科技產業聚落發展貢獻一臂之力，並將募集產、官、學、研各方能量，全力培育優秀人才。