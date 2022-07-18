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矽品精密進駐中科虎尾園區定案 有助雲林科技產業發展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
半導體封測大廠矽品精密有意擴建新廠，在科技部中部科學園區管理局協助解決相關問題後，核准其進駐虎尾園區。圖／中部科學園區管理局提供
半導體封測大廠矽品精密有意擴建新廠，在科技部中部科學園區管理局協助解決相關問題後，核准其進駐虎尾園區。圖／中部科學園區管理局提供

半導體封測大廠矽品精密有意擴建新廠，在科技部中部科學園區管理局協助解決相關問題後，今核准其進駐虎尾園區。矽品預計租地4.5公頃，投資新台幣975億元，預估產能滿載後年營業額達新台幣354億元。

矽品精密行政長簡坤義說，公司以實際行動加碼投資台灣，展現關鍵製造技術根留台灣的決心，第一期土建將於今年第四季動工，未來員工人數2800人，將帶動上下游產業磁吸效應，推升雲林及周邊縣市整體就業機會與經濟成長，為虎尾園區高科技產業聚落發展貢獻一臂之力。

據了解，欲了促成此案，中科管理局許茂新局長率領團隊偕同矽品高層多次現場勘查，協助解決進駐相關配套問題，終於促成矽品落腳中科虎尾園區。

許茂新說，虎尾園區基礎設施已建構完善，供水供電無虞，交通網絡發達，南來北往十分便利，又鄰近雲林科技大學、虎尾科技大學、中國醫藥大學北港校區、環球科技大學等高教學府，可滿足科技產業人才需求。

另外，中科各園區及鄰近工業區都可作為產業支援體系，也特別指示團隊盡全力協助解決後續進駐及建廠問題。

許茂新說，中科虎尾園區以光學及生技產業上下游廠商為主，矽品精密的加入可望帶動區域半導體科技新產業聚落成型，未來也將持續深化在地產學合作，培育更多優秀學子驅動產業成長，為當地創造多贏利基。

半導體封測大廠矽品精密有意擴建新廠，在科技部中部科學園區管理局協助解決相關問題後，核准其進駐虎尾園區。圖／中部科學園區管理局提供
半導體封測大廠矽品精密有意擴建新廠，在科技部中部科學園區管理局協助解決相關問題後，核准其進駐虎尾園區。圖／中部科學園區管理局提供

矽品 中科 新台幣

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