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選股汰弱留強 聯邦投信：逢低布局營收與獲利亮眼股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周台股由低檔翻揚，不過，在通膨問題未解、電子產業進行庫存調整下，短期仍難期待重回多頭格局。聯邦投信說，可關注陸續召開的電子股法說，留意台灣電子業指標企業對未來景氣的展望。操作方面，投資人則可關注營收與獲利亮眼股，逢低布局，隨盤勢反彈汰弱留強。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，雖然美國最新消費者物價指數(CPI) 創下40年來新高，在美國聯準會 (Fed) 官員淡化升息 4 碼的市場預期下，美股科技股賣壓緩和，台股上周五 (15日) 下檔相對有撐，由於晶圓代工龍頭台積電上半年純益年增超過六成，並上修今年美元營收成長估達34-36%，反映車用、資料中心需求穩健，並看好高效運算 (HPC)需求，激勵相關供應鏈。

台股正面消息來看，國安基金已於7月12日召開臨時會議決議進場，可望提振市場信心。此外，從近期公布的6月營收，觀察到電子產業逐漸擺脫大陸4、5月封城的影響。而台灣6月製造業PMI較5月略增0.1至53.6，結束連三個月下降。

美國聯準會 台股

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