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力積電法說釋保守訊息 陸行之提六觀察

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

晶圓代工廠力積電（6770）日前舉行線上法說會指出驅動晶片、CMOS感測器、特殊性DRAM等應用需求差，部分高庫存客戶砍單棄單，知名半導體分析師陸行之在臉書發表分析，其中指出，這次下行週期比2015、2018年來得糟，客戶需要2個季度庫存調整，而且還要看調整是否夠激烈。

陸行之分析，這次下行周期比 2015、2018年來的糟（根據他的數據檔案，2015年產能利用率應該比2018年來得差，2015年有幾家成熟製程代工產能利用率曾經來到80%上下）。

其次，12吋晶圓代工顯示驅動晶片、CMOS感測器、特殊性DRAM需求較差，有些小客戶應該付了LTA罰金，大客戶應該就直接延遲訂單改出貨時間了。

第三，客戶需要二個季度庫存調整，且這還要看二個季度調整是否足夠劇烈。

第四，第三季度綜合價格開始些微下滑，但應該是產品組合改變，代工價格還撐著。

第五、第三季度產能利用率開始向下調整，騰籠換客戶需要時間。

第六、減少2022年近10億以內資本開支，有砍資本開支很好，但感覺還不太夠。

晶圓代工廠 產能利用率 感測器

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