建商岡山推新加坡式華廈 提供10年防水保固

看準高雄岡山重大建設齊發，南部半導體產業「S」廊帶、軌道經濟、商場進駐等多重話題發酵，壹起飛建設進軍岡山，在典寶溪滯洪池，及87期重劃區旁，推出「聚賢匯」，個案訴求新加坡式華廈輕豪宅，規畫29~33坪，開價一坪29~30萬元。

個案推出促銷活動，即日起賞屋可參加賞屋幸運抽，包括「百分百純蜂蜜、無印良品購物袋、樂購廣場秀泰影城電影票」好禮三選一；簽訂加碼送「炭黔燒肉」岡山店-全家福歡樂套餐(4人份價值3680元) ；交屋再送GOGORO。

業者表示，近幾年發展突飛猛進的岡山生活圈，在台積電投資帶動下直接受惠，加上2024年將完成與台鐵共站轉乘的捷運岡山站、號稱「岡山版農16」的87期重劃區、岡山樂購廣場、秀泰影城及高醫岡山分院等公共建設和民間投資陸續到位，生活機能強化、房市買氣旺盛，區域房價已上看3字頭。

壹起飛建設表示，聚賢匯由張甡壽建築師規劃設計，以新加坡式華廈輕豪宅建築風格，鎖定講究高品質、高品味的首購族及換屋族，第一期主力產品規劃16戶、29-33坪、3房格局，樓高5層，單層2戶配一部電梯。為讓消費買得安心，個案並提供10年防水保固。