Intel DevCup競賽將登場 號召邊緣AI人才同場競技

晶片大廠英特爾15日宣布，「2022 Intel DevCup」競賽將登場，總獎項高達新台幣百萬元，希望邊緣AI相關人才同台競技。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，英特爾在全球數位化轉型的浪潮中，不遺餘力扮演著推手角色，為全球開發者提供多元的工具與解決方案。上述競賽指定的開發工具是英特爾通用型AI 推論（Inference）開發和部署的免費工具，可更快、更準確地將開發結果產品化，而最新版本不僅提供更強大功能，也大幅降低使用門檻，是協助AI 開發者完成任務的最佳工具。

「2022 Intel DevCup」競賽的主軸是「玩轉AI、成就極致」，報名自即日起至10月11日截止。這項競賽採雙軌賽制，參賽者可依據能力報名首獎30萬元、注重開發實作的實作組，或首獎8萬元、著重創新構想的概念組。

為讓參賽者充分掌握工具，今年英特爾也提供線上共學課程，有意願參賽的團隊只要完成競賽報名程序，並符合早鳥條件，所有隊員即可享有整套課程全額補助。從工具的快速上手、AI模型的轉換及優化，到快速部署的技巧等，皆能在賽前完整學習，讓參賽提案可準備更到位。