驚傳員工成內鬼竊密投靠陸企 可成回應了
可成科技（2474）今（15）日聲明指出，有關媒體報導檢調單位起訴可成科技前派駐中國研發團隊成員背信、違反營業秘密等罪，本公司聲明如下，可成科技持續落實並優化關於營業秘密與智慧財產權的保護與措施，對於侵害本公司權益之任何行為，必將嚴加追究其等相關一切法律責任。
可成指出，本案目前已進入司法程序，本公司配合檢調，遵循司法程序與判斷，基於偵查不公開原則，未來將不再主動發佈或回應與本案相關之任何訊息。
為免錯誤訊息來源混淆社會大眾視聽，造成不必要困擾，希望不要妄加揣測。若有惡意中傷、誹謗，本公司將保留法律追訴權。
【中央社／台北15日電】
針對可成科技爆內鬼竊密投靠中國立訊一案，可成今天發表聲明指出，持續落實並優化關於營業秘密與智慧財產權的保護與措施，將嚴加追究侵權一切法律責任。
中國立訊涉以高額安家費等誘因，挖角iPhone機殼供應商可成科技團隊，並竊取營業機密後帶槍投靠；新北檢方今天偵結，以違反特別背信罪及營業秘密法等罪嫌，起訴鄭姓男子等14人。
針對媒體報導，檢調單位起訴可成科技前派駐中國研發團隊成員背信、違反營業秘密等罪，可成科技今天發布聲明稿指出，可成科技持續落實並優化關於營業秘密與智慧財產權的保護與措施，對於侵害本公司權益任何行為，必將嚴加追究其等相關一切法律責任。
可成說明，本案目前已進入司法程序，公司配合檢調，遵循司法程序與判斷，基於偵查不公開原則，未來將不再主動發布或回應相關任何訊息。
可成指出，為免錯誤訊息來源混淆社會大眾視聽，造成不必要困擾，希望不要妄加揣測，若有惡意中傷、誹謗，公司將保留法律追訴權。
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