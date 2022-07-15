受邀赴法投資？力積電：現重心仍在台灣

針對有媒體報導法國總統馬克宏邀請力積電（6770）董事長黃崇仁到法國投資半導體事業，促成法國晶片製造重大計畫，力積電今日表示，黃崇仁確實受邀前往法國參加國際性的產業高峰論壇，是一個很正常的商務活動，但目前力積電投資重心仍在台灣苗栗銅鑼，對於法國如果邀約合作，仍得從長計議。

力積電總經理謝再居表示，力積電銅鑼廠（P5廠）因缺工、短料，及設備遞延等因素建廠，時程將會延誤四到五個月時間，原本預計第4季移入設備，將會延後。

他說，力積電P5廠預定明年下半年完成月產能8,500片建置，2024年下半年達到月產能1.9萬片。

力積電今明年將因廠房完成及移入設備，攤提折舊和支付電費等，都會處於虧損，希望明年達到每月1.9萬片時，能早日損益兩平。