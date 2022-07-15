鴻海違規投資陸企紫光集團 經濟部證實將開鍘

外媒報導鴻海集團透過工業富聯（Fii）投資的興微基金，參與投資中國大陸紫光集團，恐怕遭到經濟部投審會罰款，經濟部官員證實，由於投資行為在前、補件申請在後，確實已經違反法規，確定會處罰；但是外界所說2500萬元，是法規的裁罰最高上限，並非本案實際裁罰上限，由於罰鍰金額計算方式複雜，實際會罰多少猶未可知。

經濟部官員表示，鴻海集團昨日已向經濟部表明會遞交申請，但由於該筆投資已經交割，所以已經違反投審會相關規定；官員指出，鴻海集團有兩個選項，第一是還原該筆投資，不過這可能性較小，第二是直接繳罰鍰後再審，官員認為鴻海可能會選擇繳罰鍰。

根據投審會「違法在大陸地區從事投資或技術合作案件裁罰基準」，「未經許可在大陸地區從事投資或技術合作，其產品或經營項目經主管機關公告列為一般類者」，罰鍰標準為「投資金額或技術合作價值超過新臺幣十五億元，以投資金額或技術合作價值之百分之一計之」。

同時還有其他計算條件可以酌情減輕罰鍰，包括「赴大陸地區從事投資或技術合作其他案件均依規定辦理，本案因過失未申報或申請許可，情節輕微」、「於主管機關調查違法事實期間，充分配合」等條件，可以減輕罰鍰百分之二十，但最終裁罰金額不得低於上段標準算法的五分之一。

不過，也有加重裁罰的條件，例如「投資或技術合作對國家安全有不利影響」、「投資或技術合作導致國內核心技術移轉或流失」，可酌量加重其罰鍰金額一倍至五倍。

官員表示，因為計算條件很多，因此無法預估鴻海裁罰金額的可能範圍，不過無論罰鍰多少，鴻海繳完之後，也還是要再經過投審會審核。如果投審會審核准了，那就沒有問題，投資可以維持，但如果結果是不准，那鴻海還是要撤回交易。