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華晶科攜手所羅門 全方位布局自駕車

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

華晶科（3059）宣布和3D感測模組大廠所羅門（2359）合作「AI+3D感測解決方案」，從車用鏡頭、機器人、AI智慧製造、到元宇宙穿戴裝置，多角化布局以滿足客戶需求，將進一步合作建構3D機器視覺感測技術，共同實踐AI＋3D視覺系統的智慧應用。

華晶科表示，公司在車用鏡頭布局逾10年，深知軟硬體整合優劣，正是發展智慧自駕車的考驗所在，因此在自駕車時代，策略聯盟才是王道，科技廠不再、也不能單打獨鬥，所有自駕車有輪子的載具都得要長眼又長腦。

華晶科與所羅門攜手合作 「AI+3D感測解決方案」，建構3D機器視覺感測技術，共同實踐AI＋3D視覺系統的智慧應用，致力於打造簡單易用的智慧製造解決方案，不僅協助全球機器人品牌擁有如人類的視覺與辨識能力外，搭配快速檢測暇疵的AI軟體，有效提供智慧製造在全世界落地應用。

華晶科近年轉型成為高階智慧影像解決方案大廠，落實包含5G、電動車、元宇宙的VR/AR/XR 穿戴裝置、物流機器人、高階醫療內視鏡等智慧影像應用。

隨著機器人與自駕車的智慧製造應用不斷擴大，華晶科表示，與所羅門各以3D視覺及AI技術為基礎，透過與合作夥伴進行深度合作，共同提供解決方案，滿足業界所需的串接服務，協助客戶完成轉型目標，創造一加一大於二的品牌效益，進一步精進台灣在全球機器人在智慧製造上產業鏈的競爭實力。

華晶科 機器人 自駕車

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