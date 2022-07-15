鴻海投資紫光未事先申請恐被罰款2500萬 公司回應了

鴻海集團（2317）旗下中國大陸上市公司工業富聯（FII）日前宣布以人民幣53.8億元（約新台幣241.66億元）間接投資大陸紫光集團，外媒路透引述台灣政府消息人士的話指出，因投資事實已發生，違反事前申請的規定，可能對鴻海處以新台幣5萬元以上、2,500萬元以下的罰金，對此，鴻海今（15）日重申：「近期本公司將依規定向投審會遞送申請文件。」

路透引述台灣政府消息人士的話指出，鴻海集團未經事先申請即投資大陸晶片製造商紫光集團，因投資事實已發生，違反事前申請的規定，可能對鴻海處以新台幣5萬元以上、2,500萬元以下的罰金。

報導指出，消息人士表示，有關投資的額度很大，而處罰也有一些加重和減免的條件。等案件送至政府部門後，各部門將就此案討論，會讓鴻海有申訴的機會。

但據悉，由於投審會尚未收到鴻海申請，故現階段並無對鴻海開罰的規劃。對此，鴻海重申：「近期本公司將依規定向投審會遞送申請文件。」

鴻海昨（14）日公告，旗下工業富聯基於財務投資目的，以人民幣53.8億元間接投資大陸紫光集團。工業富聯透過轉投資事業興微基金（持股99.99%），以人民幣53.8億元轉投資晟粵廣州（持股48.91%），再轉投資智廣芯（持股20.04%）。智廣芯以司法重整途徑取得紫光集團100%股權。

根據鴻海公告，智廣芯作出投資紫光集團的決定，興微基金投資決策委員會（由基金管理人委派）根據基金決策程序作出投資決策，以興微基金投資晟粵廣州，晟粵廣州再投資智廣芯，最終投資紫光集團。