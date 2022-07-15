鴻海幫Gogoro製造核心零件 車主衝50萬人加速拓點海外

電動機車大廠 Gogoro車主人數即將突破50萬人次大關，跟鴻海合作也將更緊密，除海外市場部分核心零件委由鴻海代工，同時在鴻海佈局電池芯市場後，Gogoro產品長彭明義坦言若條件達標也願使用，強調電動機車發展海內外都在正面發展軌道上。

鴻海高雄電池芯工廠已經正式啟動，預計2024年量產，同時鴻海也於去年入股Gogoro，雙方並宣布攜手印尼市場，跟印尼投資部、印尼電池公司（IBC）、Indika能源公司（PT.Indika Energy）簽署合作備忘錄打造當地電池及電動車產業鏈，目前Gogoro跟鴻海合作進度為何？

彭明義14日出席新品發表會後受訪指出，在台灣以外國家都跟鴻海都有不小的合作關係，「請他們幫忙生產海外部分核心零件，但不是全車。」彭明義指出，Gogoro、核心零件跟電池三件事要分開看，機車零件很多，鴻海會製造一部份，但鴻海未必是Gogoro當地整車製造夥伴，因為有些夥伴在海外已有組裝能力。

彭明義表示，鴻海是從電池切入，Gogoro從電池交換網路跟電池模組（包）角度切入，掌握電池包裝專利，但Gogoro本身不會做電池芯，外購主要是LG、三星、Panasonic，買電池芯完全考量3點：價錢、安全性跟供應穩定性，對於是否2024年後採購鴻海電池芯？他答：「不限制任何廠商，特別是鴻海這樣強的夥伴。」

彭明義說，若電池三條件都達成，沒有理由不用鴻海，目標是給客戶最好的性價比。

至於印尼的合作案進度如何？彭明義表示，因為夥伴很多，需求跟想法不一樣，在中間需找出各自能達成各自目的的合作模式，一邊走一邊調整，正在盡快跟當地夥伴把市場標準定義完成，並建構應用場景。

Gogoro和Gojek去年在印尼雅加達南部進行智慧電動機車和電池交換站的先期試點計劃，目前整車都是台灣運去，尚未在東南亞製造。彭明義指出，東南亞銷售量起來，就會宣布相關在地製造計畫。

彭明義表示，許多東南亞國家有電動車獎勵政策，該政策會要求一定比例在地生產，若需求夠大會評估設廠或委外，產線的開設會評估當地有無生產能力，數量跟能否維持穩定生產、自動化程度等等，動態性的評估。彭明義表示，至少在越南、印度、馬來西亞之間機車運來運去沒有關稅，但台灣運去有。

Gogoro完成上市後，彭明義表示，「現在已經沒有資金問題，但供應鏈可能有一點點（狀況），某些零件供貨不穩定或價格上漲，這需要動態平衡。」

面對電價上漲，彭明義表示反而對換電站影響有限，電池芯價格上漲或通膨帶來店租上漲壓力，對營運面挑戰反而較大。他指出，Gogoro電池芯用量是全台灣最大的，但議價不是議定現在電池芯價格，是長時間的供需，合約很早就簽完，電池成本攤提是現在營運挑戰最大的一項，目前也為第二生命電池找尋新機會，智慧城市及智慧交通、再生能源應用都是可能。

他指出，Gogoro最大電池用量是2019年後開始，現在真正的退役電池還不多，「電池比想像耐用，可以透過技術對電池循環次數上做平衡，開發電池商業應用可能性，」他說，一般而言，一顆電池可以有700~1500次循環。

Gogoro 14日發表女性車系列Delight，首度打破產品開發流程，一年半前號召各職能女性員工組13人團隊，定義女性車款的功能與需求後，再委託研發部門開發，打破「放Hello Kitty或輕量化就能賣女性」的慣例，彭明義表示，Gogoro女性車主偏高，此次是為了滿足她經濟商機。