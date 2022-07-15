不畏半導體逆風 封測龍頭日月光砸300億投資中壢

半導體大咖紛紛警告風暴來襲，全球封測龍頭大廠日月光（3711）不畏逆風，今（15）日中壢工業區新建第二園區舉行開工動土典禮，總計投入300億元，預計將於2024年第三季完工，預估每月產值可達6,000萬美金，創造2,000個就業機會。

開工動土典禮由日月光集團中壢廠總經理陳天賜主持，桃園市長鄭文燦、桃園市議會邱奕勝議長、工業局陳佩利副局長等人出席。

陳天賜表示，第二園區是以「自動化工廠」、「智慧建築」及「綠建築」三構面規劃而成的科技廠房，預計將投資100億元用於廠房建置，200億元擴充先進封裝產能，預計2024年第三季完工，第二園區佔地面積約3,000坪，建物樓層共9個樓層，預計以生產成長型打線的尖端科技產品為主。

陳天賜說，預估產值每月可達6,000萬美金，第二園區可創造2,000個就業機會，未來會積極發掘桃園地區研發及科技的人才，提升大桃園地區的就業率及活絡周邊經濟活動。

陳天賜表示，廠區將導入智慧製造、數位整合的概念作為自動化工廠的設計藍圖，從投料到出貨都以機台自動化製造來取代原本的人力生產，以AI智能檢驗替代人工檢驗，大大提高產品檢驗的準確率。

智慧建築方面，陳天賜解釋，是以黃金等級的規格導入智慧建築設計理念與智慧型高科技技術，以智慧管理平台整合了廠房內各設施系統，可讓廠房的防災通報系統更加即時及完善，提升廠房內外的安全性。

綠建築則是以節能、節水及循環經濟等設計概念打造，陳天賜說，周邊人行道建造綠色廊道、廠房內部採用節能設施、水資源的循環再利用等設計，再再證明日月光集團對於環境友善及節能減碳的重視。

鄭文燦表示，桃園是半導體業不可或缺的夥伴，為半導體產業供應鏈的基地，沒有桃園，半導體就沒出口，很多廠都在桃園，希望日月光能大一點；護國神山當中不可或缺的桃園隊，市府團隊也會持續支持企業在桃園投資。