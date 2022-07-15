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「科技大未來」主題式業績發表會 7月21日起陸續登場

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

台灣證券交易所將於111年7月21日至8月2日舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，共計八家上市公司參加，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業之方式，展現產業競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

證交所為協助投資人聚焦產業基本面，本次特別規劃以電子零組件及半導體等科技相關產業為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括鴻海（2317）、東元、志聖、穎崴、宇瞻、富鼎、愛普及台達電，與投資人分享近期公司財務業務情形，其日期、時間及地點如下表。

台灣證券交易所為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

本次主題式業績發表會之詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。本次活動開放現場或線上參與，考量疫情因素，現場參與每場次限30人，線上參與則無人數限制，投資人亦可透過本公司Webpro影音傳播網（https://webpro.twse.com.tw）收看即時轉播。

地點：台北市信義區信義路五段7號1樓（101大樓）證券交易所資訊展示中心。

上市公司 證交所

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