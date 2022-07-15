快訊

南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

日月光砸300億元擴中壢廠 2024年完工產能增3成

中央社／ 桃園15日電

封測大廠日月光半導體中壢廠今天舉行第二園區新建工程動土典禮，總投資額超過新台幣300億元，預計2024年第3季完工，年營業額超過200億元，創造2000個就業機會。

日月光中壢廠第一園區加上第二園區，年營業額將超過新台幣1000億元，中壢廠總投資金額也會超過1000億元；第二園區全產能開出後，可擴充中壢廠3成產能。

日月光半導體上午在桃園內壢工業區舉行中壢廠第二園區新建工程開工動土典禮，日月光半導體中壢廠總經理陳天賜指出，第二園區占地3000坪地基，規劃建造9樓高階封裝生產基地，採用自動化和智慧化製程，投資金額超過新台幣300億元，預估年營業額超過200億元。

日月光半導體說明，中壢廠第二園區將投資100億元用於廠房建置，200億元擴充先進封裝產能，預計2024年第3季完工，預估產值每月可達6000萬美元，第二園區可創造2000個就業機會。

陳天賜表示，屆時第二園區將以高階車用、5G、物聯網、高速雲端運算應用為主，將是黃金級綠建築規劃，採用水資源循環和節能減碳設計。

陳天賜預估，日月光中壢廠第一園區加上第二園區，年營業額將超過新台幣1000億元，中壢廠總投資金額也會超過1000億元。

日月光中壢廠工程發展中心資深副總經理陳光雄說明，中壢廠第二園區興建工程預計2024年第3季完工，預估全產能開出後，可擴充中壢廠3成產能，第二園區主要布局先進封測產能，包括打線封裝、覆晶封裝（Flip Chip）、晶圓級封裝（WLP）等。

從應用來看，陳光雄指出，目前車用占中壢廠整體業績比重約2成多，第二園區完工量產後，包括車用、消費電子、工控等各應用將會平均發展。

新台幣 日月光

延伸閱讀

屏東六塊厝產業園區招商 估引進30廠商 增千個就業機會

竹市雙虹開戰！高虹安反酸：參選後 只見綠「堅」定抹黑

雙城簽署MOU促投資招商 竹縣攜手彰縣共組產發聯盟

高雄山區流籠工程將完工 這三里將不再受斷橋所苦

相關新聞

台積電最糟能多糟？外資一情境推估「股價最壞300元」：抱2年會有9成上漲空間

台股權王台積電（2330）將在周四（7/14）下午舉行法說會，受美股昨天走跌影響，開盤時股價一度走跌，接近午盤時則轉為小漲。

將來銀偕中華電、絕地求生、foodpanda推將來生態圈

隨客戶數火速於上半年突破10萬戶，將來銀行近期躍升為「進擊的將來」，偕三大產業領頭羊打出「將來生態圈」，攜手中華電信、「...

半導體封測大廠南茂科技加碼投資台南125億 擴建南科廠

台南市府經發局表示，投資台灣事務所本周核准「南茂科技股份有限公司」 （歡迎台商回台投資行動方案）投資台南市申請案，預計在...

分析師：半導體產能短缺將從今年底起分階段緩解

集微網消息，隨著全球經濟和政治的不確定性持續，關於半導體行業是否已經走到一個階段性周期柺點成為備受關注的議題。澳盛銀經濟研究團隊最新研究報告顯示，半導體的周期已走過頂點，半導體產能同比增長估計在2022年達到9～16％，由於庫存指標已到均衡點

彰竹組產業聯盟 向科技廠招商

彰化縣長王惠美與新竹縣長楊文科昨簽署合作投資招商備忘錄，組織竹、彰產業發展聯盟，結合中小企業原鄉與半導體重鎮，共同促進產...

大立光示警 市場「需求很弱」

股王大立光董事長林恩平昨（14）日示警，供應鏈庫存問題有愈來愈嚴重跡象，客戶普遍對市場預期悲觀，下單量也比較少，「需求很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。