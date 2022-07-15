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半導體封測大廠南茂科技加碼投資台南125億 擴建南科廠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南茂科技加碼投資在南科擴建一、二廠。圖／台南市經發局提供
南茂科技加碼投資在南科擴建一、二廠。圖／台南市經發局提供

台南市府經發局表示，投資台灣事務所本周核准「南茂科技股份有限公司」 （歡迎台商回台投資行動方案）投資台南市申請案，預計在台擴大招募本國員工224名，投入125億元，其中台南地區在南科擴建一、二廠，投資項目包括智能設施、自動化及相關生產及相關綠電設施、設備等。

經發局表示，南茂科技為半導體封裝測試領域的重要企業，其中液晶顯示器驅動IC封裝測試產能排名位居全世界第二位。南科廠負責封裝之業務服務為重，並結合國內相關廠區的業務功能及技術資源，提供客戶完整的服務。

市長黃偉哲指出，南台灣的半導體與光電產業廊帶能量飽滿，加上沙崙智慧綠能科學城即將成為智慧科技的研發重鎮，未來如能「軟硬結合」，相信會創造古都的兌變轉型新契機。

經發局局長陳凱凌指出，「南茂科技股份有限公司」繼2019年投資台南後，再次加碼投資台南，截至目前，統計台商回流投資台南企業共45案，投資額1855億元，創造1萬2921個就業機會。

南茂 科技股

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