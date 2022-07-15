分析師：半導體產能短缺將從今年底起分階段緩解

集微網消息，隨著全球經濟和政治的不確定性持續，關於半導體行業是否已經走到一個階段性周期柺點成為備受關注的議題。澳盛銀經濟研究團隊最新研究報告顯示，半導體的周期已走過頂點，半導體產能同比增長估計在2022年達到9～16％，由於庫存指標已到均衡點，短缺問題已得到緩解，產能增速在2023年將放緩至4～8％。

該研究團隊指出，半導體應用廣泛，短缺的情況並不一致，因此產能表現可能會分階段緩解，例如成熟製程芯片在2022年底產能將跨過頂峰，而先進製程芯片則預計在2023年緩解。

來自全球貨幣政策的迅速收緊，金融市場劇烈波動，對於科技股為主的市場指數產生巨大影響，澳盛研究團隊認為，這非常不利於科技產業的估值。

此外，高通膨率影響消費者和企業支出疲軟，全球經濟增長放緩等因素，也將抑製科技需求，銀行利率調升造成資金成本的增加，可能會對半導體的擴張計劃產生不利的影響。