封測大廠南茂科技斥資125億在台投資 加重IC產業力道

投資臺灣事務所今(14)日再添4家企業、共斥資近140億元擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的南茂科技、宜鼎國際，以及中小企業方案的天貴實業與隆升精密。其中，南茂科技已是申請第二案，斥資125億元投資多處廠房生產設備及綠電系統。

投資臺灣事務所表示，供應半導體後段封裝測試大廠的南茂科技，繼2019年9月通過第1件臺商回臺方案之後，今再度申請第2案斥資125億元擴大投資臺灣，計劃在南科一、二廠、竹北一、二廠、湖口廠與新竹廠，擴建部分廠房的無塵室、投入智能化、自動化生產及各廠太陽能綠電系統。期待填補韓國退出利基型DRAM市場，以及佔得5G車用市場先機，將記憶體、驅動IC及混和訊號三大產品線提高核心技術，也再為國內創造224個就業機會。

宜鼎國際是全球工業級嵌入式快閃記憶體和動態隨機記憶體解決方案的領導廠商，以自有品牌「Innodisk」行銷全世界，廣泛供應給航太、運輸、醫療及各種智能儲存產業。公司與時俱進，預計將投入數億元在宜蘭科學園區興建新廠，並將增加智慧化生產線，同時擴大招募本國員工82名；整廠規劃使用綠電、雨水回收及符合綠建築標準。

天貴實業為鞋帶束頭商，提供全球前30大國際知名品牌如NIKE、ADIDAS、PUMA運動鞋使用。過去原料皆仰賴進口，考慮長期經營策略及朝上游發展，投入研發生質暨可降解的塑膠原料，可供應一次性餐具生產使用，將擴大招募本國員工23名，計劃斥資逾4億元在彰化縣安溪區興建廠房，另外在製程端設置化學性回收。

隆升精密為專業生產工具機結構體5大鑄件製造商，計劃投入2億元強化廠內單件流生產模式，於台中市太平工業區既有9間廠房導入智慧化機臺設備，預期未來產品製造可降低用電量及排碳量。

投資臺灣事務所，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1224家企業超過1兆7540億元投資，預估創造13萬6393個本國就業機會，後續尚有14家企業排隊待審。