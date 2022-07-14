鴻海集團公告 以人民幣53.8億元投資紫光集團

鴻海（2317）今（14）日公告，旗下工業富聯是以人民幣53.8億元間接投資紫光集團，紫光集團為中國大陸領先的數字科技企業，營業項目包括集成電路設計、路由器、交換機、伺服器等。這次投資目的是財務投資。

鴻海公告，是透過工業富聯之轉投資事業興微基金(持股99.99%)，以人民幣53.8億元轉投資晟粵廣州(持股48.91%)，並再轉投資智廣芯(持股20.04%)。智廣芯通過司法重整取得紫光集團100%股權。

根據鴻海公告，這次交易之決定方式，是智廣芯作出投資紫光集團的決定。興微基金之投資決策委員會（由基金管理人委派）根據基金決策程序作出投資決策，決定興微基金投資晟粵廣州，晟粵廣州再投資智廣芯，從而最終投資於紫光集團。