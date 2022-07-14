緯謙科技拓雲端市場 成為甲骨文加值經銷商

緯創（3231）旗下緯謙科技今（14） 日與甲骨文（Oracle）共同舉辦 「Distributed Cloud 策略結盟發佈會」，宣布緯謙正式取得甲骨文加值經銷商（VAD, Value Added Distributor）身分，共同推廣分散式雲端服務與甲骨文全系列產品，期盼藉由雙方聯手，點亮企業雲端現代化的轉型路程，加速台灣產業智慧化發展布局。

緯謙科技作為創新的雲端服務供應商，深耕大數據、AI 和 5G 雲端加值服務，多年來在智慧製造、智慧醫療、智慧城市等領域累積豐富客戶群，具備深厚的雲端技術能力與產業經驗。如今與國際領導廠商甲骨文（Oracle） 展開策略結盟，將為其企業客戶提供全方位的資料庫搬遷上雲、系統建置規劃及技術支援服務，協助企業將資料無縫遷移至多雲環境，發揮一加一大於二的加乘效益。

甲骨文台灣區總經理張永慶表示，因應不同產業特性和需求，分散式雲端是未來發展趨勢，結合緯謙科技在客戶端豐富的服務經驗，相信能充分發揮彼此的優勢與整合能量，幫助甲骨文客戶在多雲市場中實現彈性佈署，更輕鬆地跨越轉型門檻。

緯創副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示，緯謙科技一直秉持客戶至上的理念，積極推動產業數位轉型，已累積深厚的數位化Know-how。期望接下來與甲骨文展開深度合作，助更多企業乘雲而上驅動營運潛能。

同時，緯謙近年更積極發展雲端加值服務 (Value-added service, VAS)，藉由串聯國際雲端服務供應商的領先技術，和台灣在地新創軟體供應商的解決方案，打造「緯謙智慧雲市集」的雲服務平台，推出一系列滿足企業 AI、IoT、ESG 需求的 SaaS 服務，讓台灣許多數位轉型量能不足的企業，能透過「訂閱」的方式，以低門檻啟動轉型！