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通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

超暖心！員工確診 宏碁董座就送雞湯

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖日前自爆在英國確診，都是靠吃韓國人蔘雞撐過去，宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉也透露，現在只要有員工確診，陳俊聖就會送上雞湯，甚至有員工從確診開始已獲得三包雞湯，「感覺確診很值得」！

宏碁資訊今（14）日舉辦上櫃前業績發表會，說明業務與未來展望。周幸蓉指出，現在只要有員工確診，陳俊聖就會送上抗疫雞湯，希望員工快快恢復。

陳俊聖日前表示，出差到英國的第五天、第六天就COVID-19確診，「為何確診也不知道」，他說「我跟特助兩個人都很乖，都有戴口罩、勤洗手，這都沒停過」， 但還是確診，到現在還是不知道是怎麼得到。

陳俊聖也分享病程過程，他說，自己情況是一開始喉嚨怪怪，第三天開始變成喉嚨痛，第四天很痛，但是第五天一起床就不痛了。所以真正不舒服是兩個半天，就是第三天、第四天不舒服，且喝水、吃東西都還好，「第五天有小咳嗽，但沒發燒，也沒去看醫生」。

陳俊聖說，因為跟特助兩人在國外確診，「一週吃了三次韓國人蔘雞，就是叫uber eats」，想說確診要多吃營養食物，另外還有吃維他命、發泡劑。

陳俊聖 宏碁

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